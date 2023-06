La bande-annonce de Bottoms Red Band montre que deux adolescents créent un club de combat

Du producteur de Parfait et Ours cocaïne vient la bande-annonce officielle de Red Band pour Basun nouveau comédie qui trouve deux lycéennes qui créent leur propre club de combat afin de se connecter avec des pom-pom girls. Sorti avec l’aimable autorisation de MGM, Bottoms devrait débarquer dans les salles plus tard cette année et pose la question séculaire, voulez-vous vous faire frapper au visage par des filles chaudes ? Eh bien, mettez-vous en ligne. Découvrez la bande-annonce de Red Band pour Bas dessous.





«Une comédie torride unique et rafraîchissante, le film se concentre sur deux filles, PJ et Josie, qui créent un club de combat pour perdre leur virginité au profit des pom-pom girls. Leur plan bizarre fonctionne », le synopsis officiel de Bas lit. «Le club de combat gagne du terrain et bientôt les filles les plus populaires de l’école se battent au nom de l’autodéfense. Mais PJ et Josie se retrouvent au-dessus de leurs têtes et ont besoin d’une issue avant que leur plan ne soit dévoilé.

De la réalisatrice Emma Seligman, qui a écrit le scénario de Bas aux côtés de Rachel Sennott, Bas est prêt à être dirigé par Corps Corps Corps vedette Rachel Sennott et Les ours Ayo Edebiri. Le reste de la distribution comprend Havana Rose Liu (Sans issue), Kaia Gerber (Babylone, histoire d’horreur américaine), Nicolas Galitzine (Cendrillon, coeurs violets), avec Dagmara Dominczyk (Succession) et l’ancien footballeur professionnel américain Marshawn Lynch.

Classé R pour le contenu sexuel grossier, le langage omniprésent et un peu de violence (ce qui ressemble exactement à ce que vous attendez d’une comédie estivale de cette nature), Bas est produit par Elizabeth Banks, Max Handelman et Alison Small, avec Ted Deiker en tant que producteur exécutif, et présente la musique de Charli XCX et Leo Birenberg.

Bottoms a été acclamé par la critique

Photos de Metro-Goldwyn-Mayer/Warner Bros.

Bottoms a déjà été vu par quelques chanceux après avoir été la tête d’affiche du festival du film SXSW 2023 en mars. La comédie torride pour adolescents a depuis été acclamée par la critique et se situe actuellement à 96% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

« Une comédie de lycée qui est effrontément gonzo, brûlante et parfois même follement exagérée, et en fait à propos de quelque chose … » dit Owen Gleiberman de Variety of the comédie, avec David Crow de Den of Geek attribuant Bas un score presque parfait de 4/5 et en concluant: « Tout est si idiot que ça finit par être un peu dur à cuire. »

Bas marque le deuxième projet acclamé de la réalisatrice Emma Seligman et de la star Rachel Sennott, après les années 2020 Bébé Shivaavec David Fear de Rolling Stone comparant même la comédie à l’un des films de passage à l’âge adulte les plus populaires de tous les temps, la comédie noire de 1989 Bruyères; « Ce que Seligman, Sennott et Edebiri nous ont donné n’est rien de moins qu’un Bruyères pour cette génération. Ça te frappe, et ça ressemble à un baiser.

Enfin, Brian Tallerico de RogerEbert.com applaudit Bas pour sa subversion de la comédie pour adolescents, et fait l’éloge de cette histoire «inoubliable» de sexe, de féminisme et de combats; « Les filles sont rarement autorisées à utiliser leur libido aussi ouvertement que Seligman le fait ici. Et la façon dont elle joue avec la violence est joyeusement incroyable. Certaines séquences de « Bottoms » sont inoubliables.

Bas devrait sortir dans certaines salles le 25 août, suivi de villes supplémentaires le 1er septembre.