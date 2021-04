La bande-annonce de Borat Supplemental Reportings taquine un nouveau spécial en plusieurs parties sur Amazon

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce d’une coupe spéciale et prolongée en plusieurs parties de Borat Subsequent Moviefilm, avec des images inédites de la suite acclamée par la critique. Comme ce fut le cas avec le premier film, le titre officiel est également un peu inutilement long, avec le nouveau spécial appelé Rapports supplémentaires de Borat récupérés du sol de la machine d’édition contenant l’écurie. La coupe étendue arrive bientôt et vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.

Promouvoir la bande-annonce, un tweet du compte Twitter officiel de Borat se lit comme suit: « La grande nation du Kazakhstan voit Snydercut et présente les États-Unis et A avec le nom le plus long pour une spéciale: Rapports supplémentaires de Borat récupérés du sol de la machine d’édition contenant l’écurie. Bientôt, chenqui! «

Rapports supplémentaires de Borat récupérés du sol de la machine d’édition contenant l’écurie présente des images inutilisées filmées lors de la production de Borat 2 qui a été coupé de la version finale. Cela comprend des images inédites de Sacha Baron Cohen dans le personnage de Borat, ainsi que de révéler certains des dangers et des actes de haut niveau qui ont contribué à la création de la suite. Sont également incluses de nouvelles images de la maison fermée de Borat avec Jim et Jerry, les colocataires avec lesquels le baron Cohen (en tant que Borat) a vécu pendant plusieurs jours au plus fort de la pandémie.

Initialement publié sur Amazon Prime Video en 2020, Film suivant Borat sert de suite directe aux années 2006 Borat: leçons culturelles de l’Amérique au profit de la glorieuse nation du Kazakhstan. La suite ramène Sacha Baron Cohen dans le rôle du journaliste de fiction kazakh et personnalité de la télévision Borat Sagdiyev et le suit alors qu’il tente d’offrir sa fille (Maria Bakalova) comme épouse au vice-président Mike Pence. Bakalova a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle avec Borat 2 également pour le meilleur scénario adapté.

Le film a également suscité une controverse lors de sa sortie en raison d’une apparition de Rudy Giuliani. Dans une interview mise en scène, Giuliani a été amené à croire que Bakalova était un journaliste, et à un moment donné au cours de l’interaction, on peut voir l’avocat mettre ses mains devant son pantalon. En caractère, le baron Cohen fait alors irruption dans la pièce, à la grande surprise de Giuliani. Giuliani a ensuite condamné Baron Cohen et le film, affirmant qu’il ne faisait que détacher sa chemise et accusant les cinéastes d’avoir tenté de le salir.

« Je dirais que si l’avocat du président a trouvé ce qu’il a fait là-bas, un comportement approprié, alors Dieu sait ce qu’il a fait avec d’autres femmes journalistes dans des chambres d’hôtel », a déclaré le baron Cohen Bonjour Amérique à l’époque. « C’est ce que c’est. Il a fait ce qu’il a fait. »

« Je me suis toujours senti en sécurité avec notre équipe, avec notre équipage, avec Sacha dans mon coin », a ajouté Bakalova. « En fait, je n’ai jamais senti que j’étais en danger. C’est pourquoi j’ai de la chance, parce que je les avais. »

Rapports supplémentaires de Borat récupérés du sol de la machine d’édition contenant l’écurie est répertorié comme « à venir » sur Amazon Prime Video. En attendant, vous pouvez regarder la coupe originale de Film suivant Borat maintenant sur le service de streaming. La nouvelle bande-annonce nous vient d’Amazon Prime Video sur YouTube.

Sujets: Rapports supplémentaires de Borat, Borat 2, Borat