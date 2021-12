La bande-annonce de Book of Love montre que l’amour peut être trouvé si vous lisez entre les lignes

Amazon Prime Video vient de sortir la bande-annonce de la comédie romantique, Livre d’amour, avec Sam Claflin et Verónica Echegui. Le film voit un écrivain anglais tendu Henry (Sam Claflin) alors qu’il découvre que son roman ennuyeux et raté est devenu un succès retentissant au Mexique. Pourquoi est-il célébré ? La traductrice espagnole Maria (Verónica Echegui) l’a réécrit en une lecture érotique épicée. Les opposés s’attirent alors que les deux voyagent à travers le Mexique lors d’une tournée de livres à Livre d’amour.

De plus, BuzzFeed Studios étend son rôle de producteur et collaborera stratégiquement à la campagne de marketing pour Livre d’amour avec Prime Video. BuzzFeed Studios tirera parti des connaissances du vaste réseau médiatique de BuzzFeed et de son audience mondiale hautement engagée pour former une stratégie de marketing numérique unique.

Dans Livre d’amour, le roman du jeune écrivain anglais Henry (Sam Claflin) est un échec résolu. Il est ravi de découvrir que son livre est un succès surprise au Mexique, mais lorsqu’il y est invité pour en faire la promotion, il découvre rapidement pourquoi : sa traductrice espagnole Maria (Verónica Echegui) a réécrit son livre ennuyeux en roman érotique. Henry est furieux, et encore plus lorsque son éditeur insiste pour que Maria et lui mènent ensemble une tournée de livres à travers le Mexique. Les contraires s’attirent et la chimie entre le couple fait jaillir des étincelles.

Livre d’amour est dirigée par Analeine Cal y Mayor (Surplace, La Voz de un Sueño, Les péchés de Barbara), et écrit par David Quantick, lauréat d’un BAFTA et d’un Emmy Award (Veep, Avenue 5, l’épaisseur de celui-ci). Les producteurs incluent Michael Knowles de North of Watford Films (Les meilleurs plans), Naysun Alae-Carew de Blazing Griffin (Anna et l’Apocalypse), Allan Niblo de Vertigo Films (Bronson, Trafic d’êtres humains), Nick Spicer et Maxime Cottray de XYZ Films, et Richard Alan Reid de BuzzFeed Studios. BuzzFeed Studios et North of Watford Films ont développé le scénario original et emballé le film.

« Avec Livre d’amour, Analeine Cal Y Mayor livre une histoire d’amour à la fois charmante et hilarante », a déclaré Chris Mansolillo, directeur et responsable des licences de contenu aux États-Unis pour Prime Video. «Et avec un casting dirigé par Sam et Veronica, nos clients Prime Video sont en réserve pour des performances captivantes et beaucoup de rires. Nous sommes ravis de travailler avec XYZ Films et Buzzfeed Studios pour partager le produit fini aux États-Unis et au Canada en février.

Mieux connu pour le tarif de genre, Livre d’amour marque la première incursion de XYZ dans l’espace rom-com, bien que le flair international du film soit cohérent avec le travail antérieur du studio indépendant. XYZ, qui gère également les droits étrangers, a fixé une sortie en salles internationales pour le 5 janvier 2022, avec le soutien marketing mondial de BuzzFeed Studios.

Prime Video a acquis les droits de streaming aux États-Unis et au Canada pour la comédie romantique Livre d’amour, de XYZ Films et BuzzFeed Studios. Le film Prime Video, avec Sam Claflin (Enola Holmes, Moi avant toi, Blanche-Neige et le Chasseur) et Verónica Echegui (Courage, tu me tues Susana, laisse-toi aller), sera présenté en première sur Prime Video le 4 février 2022.





