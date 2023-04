La bande-annonce de Boogeyman présente le roman de Stephen King sur grand écran

Continuez simplement à vous dire « Ce n’est pas réel. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas réel… » alors que vous regardez la nouvelle bande-annonce de Stephen King Le croque-mitaine à travers les espaces entre vos doigts. Publié avec l’aimable autorisation de 20th Century Studios, Le croque-mitaine apportera le roman King du même nom au grand écran plus tard cette année. Découvrez la bande-annonce de Le croque-mitaine dessous.





20th Century Studios et 21 Laps présents Le croque-mitaineun thriller d’horreur de l’esprit de l’auteur à succès Stephen King. Le croque-mitaine suit l’élève du secondaire Sadie Harper et sa sœur cadette Sawyer qui ont été ébranlées par la mort récente de leur mère et ne reçoivent pas beaucoup de soutien de leur père, Will, un thérapeute qui gère sa propre douleur.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lorsqu’un patient désespéré se présente à l’improviste chez lui pour demander de l’aide, il laisse derrière lui une entité surnaturelle terrifiante qui s’attaque aux familles et se nourrit de la souffrance de ses victimes.

Réalisé par Rob Savage (Héberger) avec un scénario de Scott Beck & Bryan Woods (Un endroit silencieux) et Mark Heyman (Cygne noir), et basé sur la nouvelle de Stephen King, Le croque-mitaine met en vedette Sophie Thatcher (Vestes jaunes), Chris Messine (Oiseaux de proie), Vivian Lyra Blair (Obi Wan Kenobi), Marin Irlande (L’Académie des Parapluies), Madison Hu (Bizaardvark), Lisa Gay Hamilton (Vice), et David Dastmalchian (Dune).

Le croque-mitaine est produit par Choses étranges ‘ Shawn Levy ainsi que Dan Levine (Arrivée), et Dan Cohen (Le projet Adam), avec Emily Morris (Rosaline), John H. Starke (Sicario), Scott Beck, Bryan Woods, Adam Kolbrenner (La guerre de demain), Ryan Cunningham et Robin Meisinger en tant que producteurs exécutifs.





Des modifications ont été apportées au Boogeyman après qu’il ait été jugé trop effrayant

Ateliers du 20ème siècle

Le croque-mitaine promet de terrifier le public partout lorsqu’il débarquera dans les salles en juin, le réalisateur Rob Savage révélant récemment que des changements devaient être apportés au film, un certain moment était jugé trop effrayant (les films d’horreur peuvent-ils vraiment être trop effrayants?).

« La première fois que vous voyez la créature, le public a crié si fort, puis a immédiatement commencé à parler avec leurs voisins et à bavarder, qu’ils ont complètement raté les lignes suivantes », a révélé le cinéaste. « Nous avons donc dû le recouper et construire en 45 secondes de rembourrage, juste pour qu’ils ne manquent aucune information vitale. »

Il va sans dire, Le croque-mitaine est prêt à déborder de peurs de saut. Alors en espérant que nous ne manquons pas trop pendant que nous sommes occupés à crier et à nous couvrir les yeux. « Je suis un énorme gars qui fait peur au saut. C’est la partie la plus gratifiante, quand vous voyez cela jouer avec un public et que vous pouvez le sentir prendre l’appât, puis vous sentez le saut atterrir », a-t-il poursuivi. « J’étais inquiet Je deviendrais une histoire d’horreur de compromis, mais chaque image de ce film est le film que je voulais faire. »

Alors que Le croque-mitaine était initialement destiné à être diffusé en streaming sur Hulu, les plans ont maintenant changé, le film monstre de King étant désormais prêt à faire ses débuts dans les salles nationales le 2 juin 2023.