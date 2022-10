La bande-annonce de Blue’s Big City Adventure réunit trois hôtes de Blue’s Clues

Paramount + a publié une nouvelle bande-annonce officielle pour L’aventure de Blue dans la grande villele premier long métrage issu de la Les indices de Blue la franchise. Ces jours-ci, Les indices de Blue est toujours divertissant et éducatif pour les jeunes enfants avec la série de redémarrage Les indices de Blue et vous ! avec le nouvel hôte Josh Dela Cruz. Il s’associe aux précédents Les indices de Blue accueille Steve Burns et Donovan Patton dans le nouveau film, ce qui en fait essentiellement le Spider-Man : Pas de retour à la maison version de la série pour enfants. Le film sort Paramount + le 18 novembre 2022, mais vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.





Le film propose de toutes nouvelles chansons et chorégraphies originales pour offrir une expérience de visionnage décrite comme un « film musical spectaculaire pour toute la famille ». Par HE, il y a aussi des camées de noms comme BD Wong, Ali Stroker, Taboo, Alex Winter, Phillipa Soo et Steven Pasquale. Vous pouvez lire le synopsis officiel de L’aventure de Blue dans la grande ville dessous.

Lorsque Josh a l’opportunité unique d’auditionner pour la comédie musicale de Rainbow Puppy à Broadway, Josh et Blue Skidoo se rendent à New York pour la toute première fois où ils rencontrent de nouveaux amis et découvrent la magie de la musique, de la danse et de la poursuite de leurs rêves ! Toute l’équipe de Blue’s Clues est réunie pour cet événement musical spécial, avec les amis animés bien-aimés et les trois animateurs – Josh, Steve et Joe – réunis pour la première fois dans la Big Apple comme les fans ne les ont jamais vus auparavant !





Blue obtient son tout premier film avec Blue’s Big City Adventure

D’autres émissions de Nickelodeon ont reçu des adaptations de longs métrages au cours des années passées, mais Les indices de Blue n’a pas encore eu de long métrage. La série populaire a fait ses débuts en 1996 avec l’hôte original Steve Burns. Alors que Burns est parti en 2002, la série se poursuivra jusqu’en 2006 avec l’hôte de remplacement Donovan Patton, qui est intervenu en tant que « cousin » Joe de Steve. Cette série originale a duré six saisons.

Les indices de Blue a été relancé en 2019 sous la forme d’un nouveau spectacle baptisé Les indices de Blue et vous !. La série a présenté Josh Dela Cruz en tant que nouvel hôte, bien qu’il ne s’agisse pas d’un redémarrage direct, car il sert de continuation à la version précédente de Les indices de Blue. Burns et Patton sont même apparus dans la série à divers moments pour reprendre leurs rôles de Steve et Joe. La série se porte bien et a été renouvelée à Nickelodeon plus tôt cette année.

L’année dernière, les trois hôtes se sont également réunis pour un clip vidéo spécial pour célébrer les 25 ans de Les indices de Blue. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous pour aider à anticiper la sortie de L’aventure de Blue dans la grande ville. Ce film sortira sur Paramount+ le 18 novembre 2022.