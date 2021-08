La bande-annonce de Blood Brothers de Netflix explore l’amitié et les retombées de Malcolm X et Muhammad Ali

Une image de prestige, Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali est un documentaire à venir de Netflix et la bande-annonce de l’histoire de l’amitié entre deux des figures les plus emblématiques et les plus importantes de l’histoire des Noirs américains vient de sortir. Le spécial combine des images d’archives avec des interviews avec la famille et les amis du couple, et se penche sur la première rencontre de la légende de la boxe impétueuse Ali et Malcolm X, le leader le plus reconnu de la Nation of Islam, et explore comment leur relation s’est développée et comment au fil du temps ils sont passés d’amis à des chemins séparés en raison de leurs idéaux changeants.

La bande-annonce explique comment les opinions politiques et la foi ont réuni les deux hommes à travers leurs appels vocaux à la liberté des Noirs en Amérique. Malgré leur lien initial à travers leur conversion islamique, ce seraient finalement leurs croyances différentes qui les verraient se tourner le dos après avoir été comme des frères pendant trois ans. À un moment donné de la bande-annonce, le militant des droits civiques, le révérend Al Sharpton, est vu en train de dire: « Ils définissent toute une génération comme étant eux-mêmes et être audacieux », et beaucoup se rallieraient complètement à cette déclaration.

Le synopsis officiel de Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali se lit comme suit : « Blood Brothers raconte l’histoire extraordinaire et finalement tragique de l’amitié entre deux des figures les plus emblématiques du 20e siècle : Muhammad Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, et Malcolm X, le leader le plus incendiaire et charismatique de la Nation of Islam – et de l’Amérique noire. C’était la plus improbable des amitiés – le champion olympique impétueux qui a parlé en vers à l’amusement de la presse blanche et l’ancien escroc intellectuel devenu révolutionnaire qui a pesté contre les maux de l’oppression blanche et a rejeté le sport comme une trivialité. Mais leur lien était profond, leur amitié réelle. »

Basé sur le roman, Blood Brothers : L’amitié fatale entre Muhammad Ali et Malcolm X, le documentaire est produit par Kenya Barris et comprend de nouvelles interviews avec le frère cadet d’Ali et la fille de Malcolm X, ainsi que de nouvelles images des archives historiques qui fournissent un contexte à la chronologie de leur amitié de trois ans et la route vers leurs éventuelles retombées , et une vidéo de certains de leurs nombreux discours entraînants et passionnés qu’ils ont prononcés pour faire entendre leurs convictions.

Le roman a utilisé des sources inédites telles que des dossiers du FBI et des papiers personnels appartenant à Malcolm X pour raconter l’histoire du couple d’une manière jamais vue auparavant. Y compris un compte rendu très détaillé de la façon dont Malcolm X a aidé à transformer Cassius Clay en Muhammad Ali, l’un des plus grands symboles de la fierté et de l’indépendance des Noirs que les États-Unis aient vu à cette époque, et suite à leur amitié à l’événement crucial de l’exclusion de Malcolm de la Nation de Islam pour sa critique du leader Elijah Muhammad, un événement qui a vu Mohamed Ali rompra les liens avec Malcolm, qui contribua ensuite à l’assassinat de ce dernier en 1965. Frères de sang : Muhammad Ali et Malcolm X devient disponible en streaming sur Netflix à partir du 9 septembre.

