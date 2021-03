La bande-annonce de Big Shot a John Stamos comme entraîneur de basketball au lycée sur Disney +

Full house la légende John Stamos revient à ses racines de sitcom avec la nouvelle série Disney + Gros bonnet, ce qui donne au pilier de la comédie une chance de vraiment briller sur le terrain. Ce n’est pas exactement la WNBA, mais il la fait fonctionner comme indiqué dans la première bande-annonce et l’affiche.

Disney a partagé la bande-annonce officielle et l’art clé de Gros bonnet la semaine dernière, donnant aux fans de John Stamos un premier aperçu de ce à quoi s’attendre alors que leur service de streaming Disney + continuait de fournir de nouvelles émissions passionnantes à sa programmation toujours croissante. Il a également été annoncé que Gros bonnet lancera officiellement son premier épisode sur Disney + à partir du 16 avril, marquant le coup d’envoi de la saison télévisée du printemps, avec de nouveaux épisodes à suivre au cours des prochaines semaines.

La semaine dernière, Disney + a révélé la bande-annonce officielle et l’art clé de Gros bonnet, la série originale sera diffusée le vendredi 16 avril. Gros bonnet suit l’entraîneur Korn (John Stamos) qui, après avoir été évincé de la NCAA, se voit offrir une chance de rédemption avec un poste d’entraîneur dans un lycée privé d’élite. Il apprend vite que les joueurs adolescents ont besoin d’empathie et de vulnérabilité – des concepts étrangers pour l’entraîneur stoïque. En apprenant à se connecter avec ses joueurs, Marvyn commence à devenir la personne qu’il a toujours espéré être. Les filles apprennent à se prendre plus au sérieux, trouvant leur pied sur et hors du court.

La série de 10 épisodes met en vedette John Stamos, Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Richard Robichaux et met en vedette un groupe talentueux de jeunes acteurs dont Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio et Cricket Wampler.

Gros bonnet est produit par ABC Signature, une partie des studios de télévision Disney. La série a été créée et produite par David E. Kelley, Dean Lorey et Brad Garrett; Bill D’Elia est également producteur exécutif.

Disney + est la maison de diffusion en continu dédiée aux films et aux émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc. Dans le cadre du segment Disney’s Media and Entertainment Distribution, Disney + est disponible sur la plupart des appareils connectés à Internet et propose une programmation sans publicité avec une variété de longs métrages originaux, de documentaires, de séries d’action et d’animation en direct et de contenu de courte durée.

Outre un accès sans précédent à l’incroyable bibliothèque de films et de divertissements télévisés de Disney, le service est également la maison de diffusion exclusive pour les dernières versions des Walt Disney Studios. Disney + est disponible dans le cadre d’une offre groupée qui donne aux abonnés l’accès à Disney +, Hulu et ESPN +. Visitez DisneyPlus.com pour vous abonner et / ou en savoir plus sur le service.

L’un des studios de télévision Disney, ABC Signature est un chef de file mondial dans le développement, la production et la distribution de contenu de divertissement sur les plates-formes de diffusion, de câble et de streaming. Le studio produit plusieurs des succès les plus importants d’ABC Entertainment, notamment L’anatomie de Grey, noirâtre, mixte, Femme au foyer américaine, et Station 19; et coproductions Le bon docteur, Un million de petites choses, Pour la vie, La recrueet talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel en direct! Les séries de retour et à venir d’ABC Signature comprennent Parrain de Harlem « pour EPIX; Hulu Visage de poupéeet coproduction Réveillé; grandi pour Freeform; et Les Wilds pour Amazon. Le Studio a produit Petits feux partout pour Hulu, l’original le plus regardé de l’histoire de la plateforme. Pour le service de streaming Disney +, les séries à venir incluent Les puissants canards: des changeurs de jeu et Gros bonnet.

