La bande-annonce de Big George Foreman met en lumière le retour légendaire du champion de boxe

Sony Pictures Entertainment vient de publier la bande-annonce officielle du nouveau biopic Contremaître de Big George. Avec Khris Davis (Judas et le Messie noir) dans le rôle de George Foreman, le film devrait faire ses débuts exclusivement dans les salles de cinéma le 28 avril 2023. Avant cette première, vous pouvez obtenir votre premier aperçu maintenant en regardant la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous, gracieuseté de Sony .





George Tillman Jr (Célèbre, La haine que tu donnes) réalise le film en utilisant un scénario co-écrit avec Frank Baldwin avec une histoire de Tillman, Baldwin et Dan Gordon. Zeldon a produit, tandis que le vrai Georges Contremaître a été producteur exécutif aux côtés de Peter Guber, Wendy Williams et Henry Holmes.

Avec Davis en tête, le film met également en vedette Forest Whitaker, lauréat d’un Oscar, en tant que formateur et mentor de Foreman, Doc Broadus. Les autres membres de la distribution incluent Jasmine Mathews (La guerre de demain), Sullivan Jones (L’âge d’or), Lawrence Gilliard Jr (Les morts qui marchent), John Magaro (Le grand court) et Sonja Sohn (Star Trek : Découverte).





Big George Foreman est basé sur l’histoire vraie

Médaillé d’or olympique et multiple champion du monde des poids lourds, George Foreman est l’une des légendes de la boxe les plus célèbres de tous les temps. Après avoir remporté son premier titre mondial en éliminant le boxeur invaincu Joe Frazier en 1973, Foreman avait initialement pris sa retraite du sport à la fin des années 1970. Plus de deux décennies après avoir remporté ce premier titre, Foreman est revenu à la boxe et a remporté le championnat des poids lourds en 1994 avec une victoire sur Michael Moorer. Comme Foreman avait 45 ans à l’époque, cela faisait de lui le plus ancien champion du monde des poids lourds de l’histoire du sport. Le combattant accompli mettrait fin à sa longue carrière avec 76 victoires et seulement cinq défaites.

Le synopsis officiel du nouveau film, Contremaître de Big Georgeest comme suit:

Big George Foreman: L’histoire miraculeuse de l’ancien et futur champion du monde des poids lourds est basée sur la remarquable histoire vraie de l’un des plus grands retours de tous les temps et sur le pouvoir de transformation des secondes chances. Alimenté par une enfance pauvre, Foreman a canalisé sa colère en devenant médaillé d’or olympique et champion du monde des poids lourds, suivi d’une expérience de mort imminente qui l’a mené du ring de boxe à la chaire. Mais quand il voit sa communauté en difficulté spirituellement et financièrement, Foreman revient sur le ring et entre dans l’histoire en récupérant son titre, devenant le plus ancien et le plus improbable champion du monde de boxe poids lourd de tous les temps.

Contremaître de Big George sortira dans les salles de cinéma le 28 avril 2023.