La bande-annonce de Belfast se penche sur les premières années tumultueuses du réalisateur Kenneth Branagh

Le scénariste/réalisateur Kenneth Branagh a recruté un casting incroyable pour raconter l’histoire de la décision de sa famille de fuir l’Irlande alors que les Troubles commençaient à éclater à la fin des années 60.Belfast capture l’époque tumultueuse où la violence a remplacé les rues idylliques d’Irlande du Nord où Branagh a grandi. Pendant le confinement, l’acteur, scénariste et réalisateur nominé aux Oscars a décidé qu’il était temps de partager son histoire.

Les Belfast Instagram du film a également partagé un teaser il y a quelques jours.

Les Kenneth Branagh a réalisé les stars de cinéma Jamie Dornan, Caitríona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds, Colin Morgan et le nouveau venu Jude Hill. Branagh avait toujours eu cela en tête, le besoin de raconter l’histoire de sa famille fuyant Belfast pour le Royaume-Uni. Il a utilisé son temps pendant le verrouillage pour se remémorer 50 ans et le mettre sur papier. Branagh explique : « C’était comme si la période de gestation était d’environ 50 ans. Il y a des choses qui doivent sortir et quand elles sortent, elles dégringolent rapidement. Je n’ai pas été distrait par d’autres projets ou quoi que ce soit d’autre. Pour certains les gens, le verrouillage était un vide douloureux, mais pour moi, j’ai eu la chance de tomber dans une dynamique créative qui dévorait tout. »

En tant que jeune garçon, Branagh a été confronté à la terrible nouvelle que sa famille allait quitter la ville qu’il aimait. « Une rupture s’est produite pour moi à l’été 1969 », raconte Branagh. « Il y avait un moment dans la vie où les choses étaient réglées et heureuses, puis immédiatement et instantanément elles étaient malheureuses et instables. L’atmosphère des rues elles-mêmes était très électrique. Il y avait du chant et de la musique, et c’était une atmosphère où rires ou le divertissement peut éclater à tout moment, mais la violence aussi. La possibilité de violence flottait dans l’air. »

Pendant le verrouillage, Branagh a pu écrire le scénario, mais n’a évidemment pas pu commencer le tournage du film. Il avait voulu faire son film dans son pays d’origine, mais à la fin, ils ont tourné le film en dehors de Londres où le studio pouvait gérer les règles COVID rigides requises. Jamie Dornan a décrit son expérience de travail avec Branagh pendant la pandémie, en disant : « C’était le travail le plus amusant que j’ai jamais fait, et cela vient de Ken. Il a créé une atmosphère très détendue. C’est paradoxal, car il y avait un pandémie qui se passe, mais il y a eu beaucoup de rires. On avait juste l’impression que nous fonctionnons avec des vapeurs – profitons-en au maximum. «

Le jeune garçon au centre de tout, Jude Hill, ferait son premier film. « C’était un diamant brut », dit Branagh. « Les deux premiers jours, ma seule direction était ‘Jude, arrête de regarder la caméra. Jude, ne regarde pas la caméra. Jude, que ne dois-tu pas faire ? Regarde la caméra.’ Mais il s’est poli rapidement et les écailles sont tombées de ses yeux, et il a livré une performance merveilleuse. »

Belfast a eu sa première hier soir, et Jamie Dornan est monté sur scène pour faire la sérénade à la foule, avec ses co-stars dansant. L’insta était sous-titré: « Jamie Dornan fait la sérénade à la foule lors de la première de #BELFAST d’hier soir avec son interprétation irrésistible d’Everlasting Love. »

Les fans étaient ravis, jaillissant : « J’ai regardé ça tellement de fois que j’en ai perdu le compte. Le plaisir et le bonheur exprimés ici sont spectaculaires[heart emojis] ça a rendu ma journée tellement meilleure », et « Il a fait en sorte qu’une de mes chansons préférées signifie tellement plus. Aimer! En boucle constante en ce moment. » Belfast sort en salles le 12 novembre.