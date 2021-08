La bande-annonce de Beckett remet John David Washington en action sur Netflix

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour Beckett. L’action/thriller à venir est dirigé par John David Washington, qui vient de sortir de l’année dernière Principe. Maintenant, il revient dans le monde de l’action dans un film produit par Appelez-moi par votre nom réalisateur, Luca Guadangnino, avec Ferdinando Cito Filomarino faisant ses débuts en tant que réalisateur. Cette fois-ci, Washington incarne un touriste américain en Europe qui se retrouve involontairement au centre d’un dangereux complot et en fuite pour sa vie.

La bande-annonce s’ouvre sur un couple apparemment heureux en vacances. Faire du tourisme et un peu de romance. Tout semble aller bien jusqu’à ce que leur voiture quitte la route. Le personnage de John David Washington se retrouve alors du mauvais côté d’une situation suspecte. Sa petite amie a disparu. Son récit des événements ne correspond pas à ce que les autorités ont découvert. Il part ensuite en fuite dans une tentative désespérée de se mettre en sécurité à l’ambassade des États-Unis. Mais au fur et à mesure que la situation évolue, cela se complique et il y a clairement des forces plus importantes en jeu.

Le casting comprend également Boyd Holbrook (Logan et Le prédateur), Vicky Krieps (Fil fantôme et La fille à la toile d’araignée) et Alicia Vikander (La fille danoise et Pilleur de tombe). Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril et Gabriele Moratti produisent aux côtés de Luca Guadagnino. Kevin A. Rice a écrit le scénario. Quant à Ferdinando Cito Filomarino, il travaillait auparavant comme directeur de deuxième unité sur Appelez-moi par votre nom, aussi bien que Suspiria, et Une plus grande éclaboussure. Mais c’est sa première fois dans le siège du conducteur.

Beckett se concentre sur le tourisme américain (John David Washington) qui est en vacances en Grèce et devient la cible d’une chasse à l’homme à la suite d’un tragique accident. Beckett est forcé de courir pour sa vie et devient désespéré de traverser le pays jusqu’à l’ambassade américaine pour laver son nom. Les tensions montent à mesure que les autorités se rapprochent. Pendant ce temps, les troubles politiques augmentent et ce touriste s’enfonce encore plus profondément dans un dangereux réseau de conspiration.

Ce n’est qu’un des nombreux films que le service de streaming a en préparation en 2021. Netflix sort au moins un nouveau film par semaine, chaque semaine cette année. Dans de nombreux cas, plusieurs films, car ils ont une liste de plus de 70 titres cette année seulement. Il comprend des hits comme Armée des morts, Je me soucie beaucoup, et Mauvais voyage. D’autres grosses sorties telles que Avis rouge et Ne cherchez pas devraient arriver dans les prochains mois. John David Washington a joué dans un autre film Netflix, Malcolm et Marie, aux côtés de Zendaya plus tôt cette année également.

Netflix déroule le tapis rouge pour ce film le mois prochain. Il a été récemment annoncé qu’il tiendra sa première mondiale au Festival international du film de Locarno en Suisse. Il servira de film d’ouverture du festival pour sa 74e édition. Nous devrions donc entendre des critiques à ce sujet à cette époque également. Beckett arrive le 13 août sur Netflix. Assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets : Beckett, Netflix