La bande-annonce de Battlefield 6 qui fuit est probablement une remorque plus ancienne ou une preuve de concept

BSN Medical BSN Médical Delta Lite Plus Bande Immobilisation 5cm x 3,6m Blanc

BSN Médical Delta Lite Plus Bande Immobilisation 5cm x 3,6m Blanc est conçue pour la réalisation d'attelles d'immobilisation, d'application immédiate au niveau du poignet, du coude, de la cheville chez l'adulte et l'enfant. Aspect : l ongue bande de synthèse constituée d'un support extensible en fibre de verre, enduit d'une résine en polyuréthane permettant de réaliser d'attelles rigides. Propriétés : Enduction en polyuréthane sur trame en fibres de verre. Durcissement à l'eau et au contact de l'air à température ambiante. Excellente rigidité et solidité. Emploi facilité par son excellente extensibilité et maniabilité. Les contours peuvent être facilement modelés. Le confort du patient est respecté, douceur en surface. Le temps disponible pour modeler est de 3 à 5 minutes. Le délai de prise est de 20 minutes.