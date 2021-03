La bande-annonce de Battle for Wakanda nous montre Black Panther au sommet

Le roi de Wakanda rejoint les Avengers de Square Enix et nous le voyons pour la première fois avec la bande-annonce de Battle for Wakanda.

Mis à part le DLC qui nous parvient avec Master Hulk du méchant, deux nouveaux héros se sont déjà joints depuis le lancement de Marvel’s Avengers. Il s’agit de Kate Bishop et Clint Barton (les deux versions de Hawkeye) et nous avons confirmé le prochain super-héros qui viendra dans l’équipe; Il s’agit de Black Panther, dont nous pouvons déjà profiter Bande-annonce de Battle for Wakanda.

Battle for Wakanda apparaîtra en 2021 et comprendra un nouveau scénario, un nouveau personnage, de nouvelles tenues pour toute l’équipe et un méchant supplémentaire, Klaw, qui a ses propres troupes. De plus, avec ce DLC, le niveau maximum que les Avengers pourront atteindre est augmenté (il n’a pas encore été confirmé quel sera le nouveau « level cap »).

Nous aurons également une nouvelle base d’opérations, à Wakanda, que nous pourrons visiter depuis la table de guerre avec des vendeurs de faction et de nouveaux personnages.

Pour l’instant, il n’a pas été confirmé quand Spider-Man (personnage exclusif des versions PlayStation) arrivera ou d’autres Avengers qui sont en ce moment « dans l’œil de l’ouragan » comme Vision et Scarlet Witch, protagonistes de la série Wandavision.

Cette feuille de route des Avengers de Marvel montre que Square-Enix et Crystal Dynamics continuent de parier fortement sur le jeu. Les plans du jeu pour 2021 pourraient rendre à ce titre la proéminence perdue depuis son lancement.