La bande-annonce de Batman TV dévoile les indices de Riddler avec de nouvelles séquences passionnantes

« Ce n’est pas juste un appel… C’est un avertissement. » Alors que les fans ont été assommés avec la deuxième bande-annonce de Le Batman de DC Fandome ce week-end, au pays de la télévision, Warner Bros. s’assure que les nouvelles sont diffusées avec un nouveau spot télévisé. J’ai vu la bande-annonce plusieurs fois, et il semble que les fans et les opposants vont embrasser notre nouveau Caped Crusader. Vérifiez-le!

Lorsque la bande-annonce n ° 2 de The Batman est sortie ce week-end, vous avez vu beaucoup de sourcils levés du camp « Sparkle Batman ». La bande-annonce a l’obscurité, le mystère, l’action et, à mon très humble avis, un Bruce Wayne très compétent et convaincant. Il se peut que j’ai raté le crépuscule films, mais je viens de voir un jeune Bruce Wayne sur le chemin de la vengeance, et je suis ravi ! Si vous n’avez pas écouté DC Fandome, voici la dernière bande-annonce.

Le Riddler de Paul Dano ne se révèle que dans sa voix et une vue de dos, et il est complètement menaçant ! La Batmobile s’élançant à travers le mur de flammes, que nous avons également vu dans la superbe bande-annonce 4K de The Batman, associée à la perspective à l’envers du conducteur à l’approche de Batman, je suis dedans ! Ils ne révèlent pas Zoë Kravitz en pleine action Catwoman, mais vous pouvez dire qu’elle est prête à se débarrasser!

La version officielle se lit comme suit : « De Warner Bros. Pictures vient Matt Reeves » Le Batman, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne. Aux côtés de Pattinson (Principe, Le phare) comme les personnages célèbres et infâmes de Gotham sont Zoë Kravitz (De gros petits mensonges, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald) en tant que Selina Kyle ; Paul Dano (Amour & Miséricorde, 12 ans d’esclavage) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (Pas le temps de mourir, Westworld) en tant que James Gordon du GCPD ; John Turturro (le Transformateurs cinéma, Le complot contre l’Amérique) en tant que Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (Les sept magnifiques, Interrogatoire) en tant que Gotham DA Gil Colson ; Jayme Lawson (Adieu Amor) en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (le Planète des singes cinéma, Panthère noire) en tant qu’Alfred ; et Colin Farrell (les messieurs, bêtes fantastiques et où les trouver) comme Oswald Cobblepot. »

« Reeves (La planète des singes franchise) réalisé à partir d’un scénario de Reeves & Peter Craig, basé sur des personnages de DC. Batman a été créé par Bob Kane avec Bill Finger. Dylan Clark (le Planète des singes films) et Reeves a produit le film, avec Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel en tant que producteurs exécutifs. »

« L’équipe créative en coulisses du réalisateur comprenait le directeur de la photographie nominé aux Oscars Greig Fraser (Dune, Lion); Reeves Planète des singes le chef décorateur, James Chinlund, et le monteur, William Hoy ; rédacteur en chef Tyler Nelson (Souvenir); et la créatrice de costumes oscarisée Jacqueline Durran (1917, Petite femme, Anna Karénine). La musique est du compositeur oscarisé Michael Giacchino (l’actuel Homme araignée, Monde Jurassique et Guerres des étoiles cinéma, En haut). » Le film devrait sortir en salles le 4 mars 2022.

Sujets : Le Batman