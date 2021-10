La bande-annonce de Batman se retient de révéler le Riddler de Paul Dano alors que les fans demandent pourquoi

Les fans des films DC et Marvel adorent une bonne partie de la théorie du complot sur ce qui peut ou non se produire dans certains des films les plus attendus de leurs listes respectives, et l’arrivée du nouveau Le Batman La bande-annonce de DC FanDome a fait circuler une grande question presque immédiatement : pourquoi ne voyons-nous pas le visage de The Riddler ? Alors que nous sommes habitués à ce que Marvel joue des tours au public avec des images manipulées et des bandes-annonces éditées à dessein, il semble que DC pourrait tirer sa propre cascade comme dans une multitude de meilleurs regards sur les autres acteurs principaux, y compris le Pingouin de Colin Farrell, Catwoman de Zoe Kravitz , Andy Serkis dans le rôle d’Alfred et Jeffrey Wright dans le rôle de Jim Gordon, le seul personnage qui semble intentionnellement vague est Edward Nashton de Paul Dano, alias The Riddler.

La nouvelle bande-annonce de l’introduction fulgurante de Matt Reeves dans l’univers DC apporte certainement l’action et montre ses étoiles, il y a donc certainement une raison valable de se demander pourquoi le seul personnage que nous ne voyons pas clairement est Paul Dano comme Le Riddler. Ce qui rend cela plus surprenant, c’est que la bande-annonce indique clairement que le méchant interrogateur est le principal méchant du film et le présente de plusieurs manières, mais à part quelques plans de lui avec son visage obscurci par un masque, nous ne voyons jamais son vrai visage, ce qui a été remarqué par de nombreux fans sur Twitter.

Cette remorque pour #thebatmanfilm m’a tellement excité. J’aime le fait qu’ils gardent toujours The Riddler dans l’ombre pour la plupart. – EctoBurger (@EctoBurger) 16 octobre 2021

C’est la raison ! Vous n’êtes pas un devinette. – zak🖤 (@imelcucuy) 16 octobre 2021

Riddler = un barista ? – Bryan – Donne-moi (@bryanz) 16 octobre 2021

Ils doivent aussi garder son visage caché pour une raison. J’adore les petits aperçus de Riddler que nous avons obtenus, et je suis d’accord pour dire qu’ils évitent probablement d’être un point focal de la bande-annonce pour une raison https://t.co/tiQ2ditq5c – Ken Magner (@KenMagner101) 16 octobre 2021

La bande-annonce commence avec Gordon et le GCPD arrêtant Edward Nashton, qui laisse derrière lui une tasse contenant un point d’interrogation dans la mousse du café. Alors que nous le voyons de dos, le reste de la scène le voit lever les bras, puis être forcé à entrer dans le comptoir alors qu’il est emmitouflé, sans que nous ayons jamais eu plus qu’un regard sur un profil arrière de son visage. Lorsque la bande-annonce montre Nashton en détention et reçoit la visite du Batman de Robert Pattinson, la séquence est à nouveau éloignée de son visage, se concentrant principalement sur le visage du chevalier noir même lorsque Nashton parle.

Alors, voici où les théories commencent. Pourquoi y a-t-il tant de secret autour du visage de Nashton ? Bien que tout le monde sache déjà que Paul Dano joue le rôle, il semblerait insensé de croire qu’il sera vu se faire passer pour un autre personnage, ou mener une double vie en tant qu’officier du GCPD, avant qu’il ne soit finalement révélé sous le nom de The Riddler. À son tour, cela conduit à la deuxième suggestion selon laquelle le personnage de Dano n’est peut-être pas The Riddler mais un hareng rouge, tandis que le vrai méchant apparaîtra plus tard dans le film. Bien qu’il puisse y avoir une autre raison derrière ce flou, nous devons également nous rappeler les commentaires des fans qui ont eu un aperçu spécial du film, qui suggèrent que le film a conduit à un moment à couper le souffle dans l’acte final. Cela pourrait-il être lié à une grande révélation sur l’identité de The Riddler?

Il semble clair qu’après deux bandes-annonces de DC FanDome et de nombreuses images fixes sans une seule photo du visage d’Edward Nashton, DC ne publiera pas de nouvelles images de sitôt, et cela signifie que nous pourrions devoir attendre jusqu’à Le Batman arrive le 4 mars 2022 pour découvrir exactement qui est vraiment The Riddler.

