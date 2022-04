La bande-annonce de Batman réinventée apporte une émission de télévision des années 60 au grand écran

Internet est la maison d’origine des scénarios « et si », et l’équipe du Corridor a fait sa magie sur la bande-annonce pendant Le Batman sur leur chaîne YouTube pour ramener le passé du Dark Knight dans le présent de manière spectaculaire. Connus pour leurs nombreuses vidéos VFX qui ont rendu le MCU et d’autres franchises familiales classées R et leurs pannes d’effets visuels, le Corridor Crew a maintenant lancé une incroyable bande-annonce croisée qui rassemble les stars des années 60 Homme chauve-souris Série télévisée dans la bande-annonce graveleuse de The Batman.

À l’exception de Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle, toutes les autres stars de la bande-annonce sont considérées comme leurs homologues de la télévision des années 60, notamment Adam West dans Batman, Frank Gorshin dans Riddler et Burgess Meredith dans Penguin. Juste pour faire bonne mesure, la bande-annonce repensée présente également le Robin de Burt Ward, le Batcopter et la version télévisée de la Batmobile, tous intégrés de manière transparente dans le monde réel de Le Batman. Découvrez leur travail incroyable ci-dessous.

Bien que la vidéo elle-même soit un exploit impressionnant, prenant une semaine à l’équipe, il est encore mieux que vous puissiez regarder l’intégralité du processus du début à la fin dans la vidéo pour voir à quel point la nouvelle bande-annonce a été créée à l’aide d’éléments assez facilement disponibles. des logiciels pour tous ceux qui envisagent de se lancer eux-mêmes dans le marché des caravanes récréatives. Dans l’ensemble, c’est une prise brillamment drôle sur Le BatmanLe ton est très sérieux car il intègre la version du personnage qui était la moins sérieuse de ses sorties à l’écran.

Il est parfois difficile de croire que les nombreuses itérations d’écran de Batman proviennent toutes de ce personnage créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Bien que le personnage ait changé tout au long de ses apparitions dans la bande dessinée, leur signification est pâle face à l’opposé polaire. adaptations de Le Batman et l’émission de télévision des années 1960.

Alors que la plupart des sorties sur grand écran de Dark Knight ont été convenablement sombres et sombres, à l’exception de Batman et Robin et potentiellement Batman pour toujours, qui s’éloignait également du fantasme sombre de Gotham City de Tim Burton, la série télévisée était une bouilloire complètement différente. Des couleurs vives aux mauvais jeux de mots et au texte à l’écran annonçant chaque coup de poing et chaque gifle à la manière d’une véritable bande dessinée, la série a réussi à donner à Batman une image de personnage campy et comique pour les enfants qui s’accordait également bien avec l’ancien. série cliffhanger des années 30 et 40. Même quand les goûts de Batman : la série animée est arrivé, c’était beaucoup plus sombre et sérieux que la série d’action réelle qui est arrivée près de 30 ans plus tôt.

Depuis lors, c’est-à-dire à peu près à l’époque où Tim Burton avait apporté sa version gothique de Homme chauve-souris dans les cinémas, de nouvelles itérations du défenseur de Gotham ont donné vie à des versions plus sérieuses et fondées du héros de DC, avec Christian Bale dans le Trilogie du chevalier noir et maintenant Robert Pattinson dans Le Batmanla version la plus épurée de Batman jamais diffusée sur grand écran.





