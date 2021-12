La bande-annonce de Bad Guys montre à quel point être bon peut être difficile

Personne n’a jamais échoué aussi fort à essayer d’être aussi bon que Les méchants. Dans la nouvelle comédie d’action de DreamWorks Animation, basée sur la série de livres à succès du New York Times, une équipe criminelle de crackers d’animaux hors-la-loi est sur le point de tenter son arnaque la plus difficile à ce jour : devenir des citoyens modèles. Ont-ils les biens pour être bons ?

Il n’y a jamais eu cinq amis aussi tristement célèbres que Les méchants—le fringant pickpocket M. Wolf (lauréat d’un Academy Award Sam Rockwell, Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri), vu-it-all safecracker M. Snake (Marc Maron, LUEUR), cool maître du déguisement M. Shark (Craig Robinson, Machine à remonter le temps du bain à remous franchise), M. Piranha (Anthony Ramos, Dans les hauteurs) et la hackeuse experte à la langue acérée Mme Tarantula (Awkwafina, fous riches asiatiques), alias « Web ». Mais quand, après des années d’innombrables braquages ​​et d’être les méchants les plus recherchés au monde, le gang est finalement attrapé, M. Wolf négocie un accord (qu’il n’a pas l’intention de garder) pour les sauver tous de la prison ; Les méchants ira bien.

Sous la tutelle de leur mentor le Professeur Marmalade (Richard Ayoade, Paddington 2), un cobaye arrogant (mais adorable !), Les méchants se sont mis à tromper le monde qu’ils ont été transformés. En cours de route, cependant, M. Wolf commence à soupçonner que faire le bien pour de vrai peut lui donner ce qu’il a toujours souhaité secrètement, l’acceptation.







Ainsi, lorsqu’un nouveau méchant menace la ville, M. Wolf peut-il persuader le reste du gang de devenir… les gentils ? Le film co-stars Zazie Beetz (Joker), Lilly Singh (Mauvaises mamans) et le gagnant d’un Emmy Alex Borstein (La merveilleuse Mme Maisel). Basé sur la série de livres à succès Scholastic d’Aaron Blabey, Les méchants est dirigé par Pierre Perifel (animateur, le Kung Fu Panda films), faisant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage. Le film est produit par Damon Ross (directeur du développement Trolls, Le patron bébé, coproducteur Nacho Libre) et Rebecca Huntley (productrice associée, Le patron bébé). Les producteurs exécutifs sont Aaron Blabey, Etan Cohen et Patrick Hughes.

Sam Rockwell a commencé sa carrière avec quelques poids lourds du genre dramatique, mais dernièrement, on le retrouve en train de prêter sa voix à de nombreux projets d’animation, dont celui de Bill Burr. F est pour la famille, Tour du monde des trolls et Le seul et unique Ivan, où Rockwell exprime Ivan, un gorille essayant de reconstituer son passé avec l’aide d’un éléphant nommé Ruby alors qu’ils élaborent un plan pour échapper à la captivité.

« J’aime tous ceux Planète des singes cinéma et Le livre de la jungle et j’ai été obsédé par King Kong depuis que je suis un petit garçon », dit Rockwell, parlant avec Grazia de son enthousiasme pour le projet. Chaque fois que je vais au zoo, je vais directement chez les gorilles. Quand j’ai obtenu ce travail et suis allé rencontrer Thea, je suis allé au Zoo de Londres. Les gorilles ont donc été un thème tout au long de ma vie. J’aime leur qualité stoïque. J’aime qu’ils soient solitaires et il y a quelque chose de très tragique à leur sujet pour moi. Quand ce travail est arrivé, j’étais excité de jouer Ivan. Il devient une chance dans le film de devenir un héros.

Les méchants sort en salles en avril.





