La bande-annonce de Bad Candy arrive pour l’anthologie d’Halloween avec Zach Galligan et Corey Taylor

Il a récemment été annoncé que le film d’anthologie d’horreur sur le thème d’Halloween Mauvais bonbon arrivera dans certains cinémas le 10 septembre. Peu de temps après, il sera disponible à la demande à partir du 14 septembre, puis sur Blu-ray à partir du 28 septembre. Mauvais bonbon a été écrit et réalisé par Scott B. Hansen et Desiree Connell. Il met en vedette les favoris cultes Zach Galligan de Gremlins gloire et Corey Taylor du groupe de heavy metal masqué Slipknot.

En tant que film basé sur une anthologie, le film racontera un certain nombre d’histoires fantasmagoriques distinctes basées sur un thème d’Halloween dans le vain du favori des vacances de 2007 Farce ou Friandise réalisé par Michael Dougherty. Mauvais bonbon suit des histoires d’Halloween locales basées à la fois sur les mythes et les leçons apprises dans la communauté de New Salem. Avec son émission annuelle Psychotronic FM Halloween, les DJ de radio de reconstitution Chilly Billy (Taylor) et Paul (Galligan) tissent les récits du surnaturel des années passées, et si la bande-annonce est quelque chose à dire, ce n’est certainement pas un film pour les âmes sensibles. Dans la bande-annonce narrée de Corey Taylor, qui dure un peu moins de deux minutes, nos sens sont bombardés d’un assortiment d’images maléfiques comprenant des zombies, des murs éclaboussés de sang, un clown maléfique et une sorte de créature démoniaque à cornes qui semble venir des profondeurs les plus profondes de l’enfer.

Mauvais bonbon créé à l’origine au Festival du film effrayant de l’an dernier, deux jours de longs métrages, de courts métrages, de panels et de soirées de veille le week-end d’Halloween 2020. Le film faisait partie des 15 longs métrages d’horreur à faire ses débuts au festival, y compris le vomissement induisant Kyste réalisé par Tyler Russell, et le controversé Anonymous Animaux, une pièce de cinéma surréaliste de Baptiste Rouveure, dans laquelle le public a eu un aperçu de ce que ce serait si les animaux et les humains échangeaient leurs places. Les premiers avis pour Mauvais bonbon ont généralement été favorables, le consensus général étant que c’est un film amusant avec beaucoup à apprécier mais emprunte un peu trop à ce qui précède Farce ou Friandise et souffre potentiellement un peu d’essayer de s’entasser un peu trop dans un seul film.

Après avoir joué dans les blockbusters smashs Gremlins(1984) et Gremlins 2 : le nouveau lot(1990), Zach Galligan est resté assez cohérent dans ses productions télévisuelles et cinématographiques, bien que dans des titres nettement moins grand public, y compris les débuts de réalisateur de Jason Mewe La folie dans la méthode (2019) et le slasher culte sanglant Hachette III (2013).

Corey Taylor, quant à lui, est connu pour ses sorties musicales avec un certain nombre de tenues, dont Slipknot et Stone Sour, mais ce n’est pas sa première incursion dans le monde du théâtre. Taylor est apparu dans l’horreur de 2014 Clinique de la peur réalisé par Robert Green Hall, il a également fait une apparition dans Sharknado 4 (2016) et même en fournissant le travail vocal «rugissant» du personnage King Fisher dans la légendaire série britannique de science-fiction Docteur Who.

Attraper Mauvais bonbon dans certains cinémas le 10 septembre ou visionnez-le à la demande à partir du 14 septembre ou sur Blu-ray à partir du 28 septembre.

Sujets : Halloween