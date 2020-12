La bande-annonce de Bad Batch révèle Star Wars: le spin-off animé de Clone Wars

Nous avons la première bande-annonce de The Bad Batch. La guerre des clones La série spin-off / suite a été annoncée pour Disney + au cours de l’été. Lors de l’énorme présentation de la journée des investisseurs de Disney, la première bande-annonce a été dévoilée, ce qui promet beaucoup d’action dans l’ère suivante La revanche des Sith. L’un des grands points à retenir est que cela semble être un peu plus sombre que la plupart des La guerre des clones et Rebelles.

Ce qui nous est proposé est vraiment un teaser. Nous n’avons pas une grande idée de l’histoire à portée de main, mais nous rattrapons The Bad Batch lors de la montée de l’Empire suite à l’exécution de l’Ordre 66. Nous avons un aperçu de Palpatine réveillant ses partisans, et Grand Moff Tarkin fait même une apparence. Il y a beaucoup d’action qui met en lumière à quel point les choses étaient sinistres une fois que les Jedi sont tombés en disgrâce. De nombreux fans de la franchise ont déjà beaucoup de respect pour Guerres des étoiles animation, mais cette séquence montre clairement que ce ne sera pas une émission pour enfants.

La série est produite par Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) et Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS). Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) est également à bord en tant que co-producteur exécutif, avec Josh Rimes en tant que producteur (Star Wars Resistance). Rau est également à bord en tant que directeur superviseur avec Corbett en tant que rédacteur en chef.

Star Wars: Le mauvais lot suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans The Clone Wars) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en mutation rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch, une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage redoutable. Dans l’ère de l’après-guerre des clones, ils entreprendront des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but.

Ce n’est que l’une des nombreuses émissions de télévision à venir dans la franchise de Disney +. Du côté de l’action en direct, nous avons également Ahsoka, Obi Wan Kenobi, Andor, Rangers de la nouvelle république, Lando et L’acolyte. Il existe également une série animée intitulée Des visions dans les ouvrages. Sans parler de plus de saisons de The Mandalorian, avec la saison 3 devrait commencer le tournage d’ici la fin de l’année. Bien qu’il y ait encore plusieurs films en cours, dont un Escadron de voleurs Avec Patty Jenkins réalisant, il est clair que le petit écran est là où se trouve l’avenir d’une galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars: Le mauvais lot n’a pas encore de date de sortie fixée. N’oubliez pas de consulter la bande-annonce de la chaîne YouTube Star Wars.

Sujets: Star Wars, Disney Plus, Streaming