La bande-annonce de Army of Thieves révèle la préquelle de l’armée des morts de Zack Snyder

La première histoire de nos criminels les plus recherchés a été racontée dans le livre de Zack Snyder Armée des morts. Nous pouvons voir comment tout a commencé avec la préquelle dans Armée de voleurs. Il est réalisé par et mettant en vedette Matthias Schweighöfer, qui joue, Dieter notre craqueur fraidy-cat hésitant qui est recruté par une femme mystérieuse (Ce n’est pas un criminel !) avec une nouvelle équipe de personnages comprenant Rapide et furieux et Game of Thrones vedette Nathalie Emmanuel. Cela a l’air si bon!

Je ne suis pas le seul excité. Lorsque Zack Snyder a donné le premier aperçu de la préquelle cet été, les fans étaient fous du prochain opus.

Rencontrez l’armée des voleurs. ????????????????

La préquelle pleine d’action de Army of the Dead, réalisée par et avec Matthias Schweighöfer, arrive bientôt sur Netflix. #ArmyOfThievespic.twitter.com/hwCNYmbLwC – Zack Snyder (@ZackSnyder) 7 juillet 2021

De nombreuses réponses ont fait écho : « Le compte à rebours ne peut pas attendre » L’un d’eux s’est exclamé : « Le #ArmyVerse continue !

Dans cette préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder, le caissier de banque d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de braquer une séquence d’histoires légendaires et impossibles. -pour casser des coffres-forts dans toute l’Europe. Aux côtés de Matthias Schweighöfer, les stars Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noemie Nakai et Peter Simonischek complètent le casting.

Bien que la préquelle soit particulièrement légère sur les zombies, elle constitue une configuration parfaite pour un nouveau Snyderverse, où n’importe quel nombre d’histoires peut être dérivée en spin-off. Une série animée est déjà en préparation. Chaque personnage semble pouvoir se débrouiller tout seul. « Nous aimons vraiment l’idée que cela se passe à une époque où les zombies existaient dans le monde, mais ce n’était pas un film de zombies. Qui a fait une préquelle où c’est un genre différent ? Pour moi, c’est plus romantique – un film de braquage de comédie que toute autre chose, (il se trouve que) vit dans ce monde où les zombies sont aux États-Unis et cela provoque une certaine instabilité du système bancaire. » la productrice Deborah Snyder a taquiné lors de la récente [email protected] panneau.

Armée de voleurs n’est qu’une branche de la nouvelle franchise Army of the Dead de Snyder, le réalisateur ayant récemment signé un nouvel accord avec Netflix et confirmant qu’une suite simple est également en préparation. « Je connais Zack et Deb depuis des années et j’ai eu la chance de faire partie de Aube des morts, son premier film », a déclaré Scott Stuber de Netflix dans un communiqué. « J’ai depuis eu le privilège de voir sa carrière évoluer et de voir l’impact de son travail en évolution. Le voir revenir à ses racines avec Armée des morts, qui est maintenant l’un de nos films les plus populaires, et construisons un monde à partir de ces personnages avec le prochain Armée de voleurs et les séries animées, c’est incroyable à voir. Nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui reste à venir et créer avec Zack, Deb, Wes et tout le monde à Stone Quarry. » Snyderverse !

Vous pouvez attraper Armée de voleurs sur Netflix dans le monde le 29 octobre. Allons craquer !

