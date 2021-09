La bande-annonce de A Boy Called Christmas révèle l’histoire du Père Noël

Le film de vacances Un garçon appelé Noël arrive sur Netflix en novembre, racontant l’histoire d’origine du Père Noël. Basé sur le livre du même nom, écrit par Matt Haig et publié en 2015, le film est réalisé par Gil Kenan, qui est scénariste aux côtés d’Ol Parker, selon IMDb. Graham Broadbent et Pete Czernin sont producteurs, tandis que les sociétés de production sont Canal+, Ciné+ et Blueprint Pictures (via Wikipedia).

Le casting comprend Henry Lawfull comme Nikolas, Maggie Smith comme tante Ruth, Kristen Wiig comme tante Carlotta, Michiel Huisman comme Joel, Toby Jones comme père Topo, Jim Broadbent comme père Vodell, Zoe Colletti comme The Truth Pixie, Sally Hawkins comme Mother Something, Rune Temte en tant qu’Anders et Stephen Merchant en tant que voix de Miika la souris. Lorsqu’il a parlé des stars à Empire, le réalisateur Kenan a déclaré : « Je dirais qu’il est intimidant à tous égards de diriger chaque grand acteur ; c’est la chose la plus intimidante au monde, car lorsque vous montez sur le ring avec des acteurs qui ont de vrais pedigree et connaissant vraiment leur affaire, cela signifie que vous devez donner une direction qui correspond à une norme inaccessible. »

Plutôt que de plonger dans l’histoire de St. Nick en tant qu’homme plus âgé, à la Christmas Chronicles, Un garçon appelé Noël remonte au début. C’est le projet de transformer l’histoire – une histoire d' »aventure, neige, enlèvement, elfes, plus de neige et un garçon de onze ans appelé Nikolas, qui n’a pas peur de croire à la magie », comme le souligne Goodreads – en un Le film a été lancé par Blueprint Pictures et Studiocanal en 2016, a rapporté Screen Daily. Le tournage s’est déroulé d’avril 2019 à juillet 2019 (via la liste de production).

Un teaser a été publié le 21 décembre 2020 sur la chaîne YouTube de StudiocanalUK, et la bande-annonce officielle est sortie le 14 septembre de cette année. « Basé sur le best-seller international de Matt Haig, croyez en l’impossible et entrez dans un monde magique avec toute la famille en cette période des fêtes », a écrit STUDIOCANAL International. Le studio a poursuivi en disant que le conte se concentre sur la recherche de son père par Nikolas, accompagné d’un renne nommé Blitzen et d’une souris de compagnie.

Des histoires d’origine de Noël ont déjà été faites, mais Kenan a discuté du sujet avec Empire, disant qu’il s’agissait de quelque chose de différent. « Plonger dans des eaux très denses … mais aussi un genre qui a créé de véritables classiques du cinéma et des films auxquels les gens sont en fait très attachés, des relations pérennes et auxquelles vous revenez année après année », a-t-il déclaré. « Cela crée un standard très élevé auquel nous devons nous tenir. Mais cela crée également une opportunité incroyable de pointer du doigt un type de film et de dire: » Je pense qu’il y a une histoire à raconter ici qui est nouvelle et originale. « »

Ce film ne doit pas être confondu avec l’histoire d’un garçon appelant le 911 pour signaler le Grinch pour avoir volé Noël. Pour Un garçon appelé Noël, les fans peuvent s’attendre à ce film, « une histoire qui prouve que rien n’est impossible » (via Goodreads), en novembre 2021, tandis qu’Empire a annoncé une date exacte : le 21 novembre, juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Il sera disponible aux États-Unis sur Netflix.

« Je pense que nous savions que nous faisions quelque chose qui, si nous faisions bien notre travail, pourrait amener les gens à se sentir mieux ou à espérer », a conclu Kenan, tout en discutant du projet avec Empire, « et nous n’avions aucune idée de l’utilité de ce concept. quand nous avons décidé de le faire en 2018, quand tout était simple et que la vie était si facile ! »

Le temps nous dira si Un garçon appelé Noël peut atteindre la popularité d’autres films de vacances populaires comme Seul à la maison. Un garçon appelé Noël sortira en novembre.