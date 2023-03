La bande-annonce d’Asteroid City révèle le dernier conte étoilé de Wes Anderson

La bande-annonce nouvellement publiée et époustouflante du réalisateur Wes Anderson Ville d’astéroïdes offre notre premier aperçu de la comédie dramatique romantique sauvage et de l’incroyable éventail de vedettes qui donneront vie au dernier conte décalé d’Anderson. Avec l’aimable autorisation de Focus Features, les images nous déposent dans une ville désertique de l’Amérique des années 1950 et taquinent l’ensemble de personnages enchanteurs qui se retrouvent au centre de quelque chose de bouleversant. Découvrez la première bande-annonce de Ville d’astéroïdes dessous.





Ville d’astéroïdes se déroule dans une ville fictive du désert américain vers 1955, avec le synopsis récemment publié qui révèle: « L’itinéraire d’une convention Junior Stargazer / Space Cadet (organisée pour réunir des étudiants et des parents de tout le pays pour des bourses et des concours universitaires) est spectaculairement perturbé par des événements qui changent le monde.

Écrit, réalisé et coproduit par Wes Anderson, et basé sur une histoire d’Anderson et Roman Coppola, Ville d’astéroïdes marque un retour bienvenu pour le réalisateur bien-aimé. La dernière fois que nous avons vu Anderson, c’était en 2021 La dépêche françaiseavec le réalisateur connu pour des sorties tout aussi uniques que Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic avec Steve Zisso, The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, et L’île aux chiens. Chaque sortie démontre l’affinité d’Anderson pour la création de films qui sont incontestablement les siens grâce à sa vision surréaliste, et Ville d’astéroïdes ressemble déjà à un autre classique de Wes Anderson dans le catalogue chéri du cinéaste.





Asteroid City possède l’un des castings les plus étoilés de tous les temps

Caractéristiques de mise au point

Wes Anderson a réussi à amasser l’une des listes de distribution les plus étoilées de tous les temps pour Ville d’astéroïdes. Dirigé par Jason Schwartzman, Scarlett Johansson et Tom Hanks, le reste de la distribution comprend – respirez profondément – ​​Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park et Rupert Ami.

Mais ce n’est pas tout! Pas de loin. Comme Ville d’astéroïdes mettra également en vedette Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum, Sophia Lillis, Fisher Stevens, Ethan Josh Lee, Grace Edwards, Aristou Meehan, Rita Wilson, et même le musicien britannique et leader de Pulp Jarvis Cocker.

Wes Anderson n’est pas étranger à travailler avec de grands ensembles, dont le genre vous laisse vous sentir faible avec des étoiles dans les yeux. Mais, avec le casting de Ville d’astéroïdes décrit comme étant « plus grand que la plupart des autres films d’Anderson qui sont d’ensemble dans la nature », seul le temps nous dira exactement comment Anderson envisage d’inclure cette vaste gamme d’acteurs talentueux. Après tout, des films récents comme Amsterdam et même Ne lève pas les yeux ont prouvé que des castings incroyables ne se traduisent pas toujours par le succès.

Ville d’astéroïdes est prévu pour une sortie en salles limitée le 16 juin avec une sortie plus large prévue pour le 23 juin après la première mondiale du film au Festival de Cannes. Le projet a récemment reçu une note R par la MPAA, ce dont Anderson ne serait apparemment pas satisfait, le réalisateur faisant maintenant appel de la décision.