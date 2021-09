La bande-annonce d’American Underdog raconte l’histoire de Kurt Warner avec Zachary Levi et Anna Paquin

Lionsgate a publié la bande-annonce officielle du prochain biopic Underdog américain : l’histoire de Kurt Warner. Préparez-vous à regarder l’histoire du joueur par excellence de la NFL et du quart-arrière du Temple de la renommée Kurt Warner, qui est passé des rayons d’un supermarché à devenir une star du football américain. La bande-annonce a été publiée quelques semaines seulement après le dévoilement des images lors de la CinemaCon de cette année.

Underdog américain : l’histoire de Kurt Warner est un prochain film biographique américain basé sur l’histoire vraie du quart-arrière de la NFL Kurt Warner. Le prochain film est réalisé par Andrew et Jon Erwin et écrit aux côtés de David Aaron Cohen. Underdog américain est produit par la Kingdom Story Company et met en vedette Zachary Levi (Shazam !, Thor : Ragnarok) comme Kurt Warner. Aux côtés de Zachary Levi, Anna Paquin (X Men, Le piano) jouera le rôle de Brenda Warner, Dennis Quaid (Le surlendemain, La recrue) comme Dick Vermeil, Ser’Darius Blain (Jumanji, Charmé) comme Mike Hudnutt, Adam Baldwin (Sérénité, Le Patriote) comme Terry Allen, Bruce McGill (Citoyen respectueux des lois, L’initié) comme Jim Foster, et Cindy Hogan (Le mari parfait, juin) comme Sue Warner.

Le synopsis officiel de Underdog américain se lit comme suit : « L’histoire vraie et inspirante de Kurt Warner (Zacharie Lévi), qui est passé d’un stockboy dans une épicerie à un double MVP de la NFL, champion du Super Bowl et quart-arrière du Temple de la renommée. Le film est centré sur l’histoire unique de Warner et sur des années de défis et de revers qui auraient pu faire dérailler ses aspirations à devenir un joueur de la NFL – mais juste au moment où ses rêves semblaient presque hors de portée, ce n’est qu’avec le soutien de sa femme, Brenda (Anna Paquin) et les encouragements de sa famille, de ses entraîneurs et de ses coéquipiers que Warner persévère et trouve la force de montrer au monde le champion qu’il est déjà. American Underdog est une histoire édifiante qui démontre que tout est possible quand on a la foi, la famille et la détermination. »

American Underdog a été initialement annoncé en février 2020, lorsque Andrew et Jon Erwin ont été choisis pour réaliser. En septembre 2020, il a été annoncé que l’acteur Zachary Levi allait jouer le rôle de Kurt Warner. En janvier 2021, Anna Paquin et Dennis Quaid faisaient partie des acteurs supplémentaires ajoutés au film. Le 25 janvier 2021, le tournage avait commencé pour Underdog américain, et s’est terminé le 6 mars 2021. La production du prochain film a principalement eu lieu à Atlanta et à Oklahoma City pendant la pandémie de COVID-19.

Kurtis Eugene Warner est un ancien quart-arrière de football américain qui a joué dans la Ligue nationale de football (NFL) pendant 12 saisons au total. Il a principalement joué avec les Rams de St. Louis et les Cardinals de l’Arizona. Sa carrière globale l’a généralement vu passer d’un agent libre non repêché à un double joueur le plus utile et MVP du Superbowl. Kurt Warner est également connu pour avoir été le premier quart-arrière à remporter le Superbowl lors de sa première saison en tant que partant principal. Kurt Warner et les St. Louis Rams ont vaincu les Titans du Tennessee lors du Superbowl XXXIV en 1999 avec un score final de 23-16.

Kingdom Story Company et Lionsgate produisent et développent également Le garçon incassable, qui mettra également en vedette Zachary Levi. Le film sera basé sur l’histoire vraie du garçon le plus inspirant qui a touché et changé la vie de ceux qui l’entourent. Underdog américain est actuellement prévu pour sortir UNIQUEMENT dans les salles le jour de Noël. « Certains rêves deviennent destin. »

Sujets : Underdog américain : l’histoire de Kurt Warner