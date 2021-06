La bande-annonce d’American Horror Stories déclenche un nouveau cauchemar chaque semaine cet été

L’univers troublant de Ryan Murphy s’agrandit cet été avec Histoires d’horreur américaines première des deux premiers épisodes (sept épisodes dans son intégralité) le 15 juillet exclusivement sur FX sur Hulu. Il mènera directement au spectacle phare, qui se terminera le soir d’Halloween. La série dérivée proposera des histoires autonomes effrayantes. FX décrit la série en faisant clignoter les mots dans la bande-annonce, « Chaque épisode vous apporte un cauchemar différent. »

Ryan Murphy donne un aperçu de ce qui attend les fans : « Nous faisons des épisodes autonomes d’une heure explorant les mythes, les légendes et les traditions d’horreur. histoire d’horreur américaine étoiles que vous connaissez et aimez. »

Cette histoire d’horreur américaine la série dérivée se concentre sur la « femme en caoutchouc » familière, alors qu’elle entre dans la maison du meurtre où tout a commencé, tournant pour révéler des couloirs montrant des aperçus de diverses saisons passées et de personnages sinistres, suggérant que certains épisodes pourraient être revisités histoire d’horreur américaine intrigues.

Plus tôt ce mois-ci, Ryan Murphy a également révélé que Kevin McHale, Dyllón Burnside, Charles Melton et Nico Greetham joueraient dans la série. Certains favoris familiers, Matt Bomer, Taissa Farmiga, Evan Peters, Sierra McCormick et Paris Jackson devraient également rejoindre le casting. Sarah Paulson a partagé qu’elle dirigera certains des épisodes de la nouvelle série.

Ryan Murphy a révélé la nouvelle de Histoires d’horreur américaines de retour en mai sur Instagram. Il a dit au vaisseau-mère histoire d’horreur américaine L’anthologie a évoqué l’idée dans un appel Zoom dans lequel « nous nous sommes souvenus des bons moments … quand nous commencerons à filmer la prochaine saison du vaisseau-mère … et d’autres choses que je ne peux pas imprimer ». Murphy a ensuite déclaré: « C’était tellement amusant et je suis content que nous nous soyons rattrapés. Tout le monde me manque! » Tu nous manques trop!

Interrogée sur son tour de Linda Tripp dans American Crime Story: Impeachment et ses rôles dans Histoires d’horreur américaines,Sarah Paulson a expliqué: « L’état du monde et la Californie ne vivent pas leurs meilleurs moments face à ce virus. Les deux productions seront tournées à Los Angeles. Nous étions à moins de deux semaines du début Mise en accusation. J’ai entendu des rumeurs d’octobre, puis de 2021. Beaucoup de rumeurs, pas de faits. »

On dit que le concept est similaire à la série d’horreur classique The Twilight Zone. Chaque épisode raconte une histoire différente, et bien que les membres de la distribution puissent se reproduire, ils joueront des personnages différents dans chaque épisode.

Nous devrons simplement attendre et voir avec quoi Ryan Murphy va nous faire réfléchir le mois prochain. Et nous sommes sûrs d’avoir pas mal d’idées de costumes d’Halloween après avoir expérimenté la nouvelle série anthologique. Et ne vous inquiétez pas, Murphy a été un cuisinier occupé dans sa foutue cuisine ; nous pouvons également être à l’affût de la saison deux de à cliquet, une autre collaboration Ryan Murphy/Sarah Paulson qui nous ramène à la pré- Vol au dessus d’un nid de coucou, sur Netflix après avoir dévoré notre on se tord avec le Histoires d’horreur américaines, juste ce qu’il faut pour nous préparer de façon effrayante pour Halloween, nous pouvons sauter dans la saison 10 American Horror Story : Double long métrage.

Sujets : histoire d’horreur américaine