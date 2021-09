La bande-annonce coupable: Jake Gyllenhaal répond à un appel intense au 911 dans le nouveau thriller Netflix

La nouvelle bande-annonce du prochain thriller de Netflix le coupable taquine une autre performance puissante du célèbre talent Jake Gyllenhaal. L’acteur nominé aux Oscars joue le rôle d’un détective de police en difficulté rétrogradé au poste d’opérateur 911, qui se démène pour sauver un appelant en détresse au cours d’une journée poignante de révélations et de calculs.

Les événements de le coupable avoir lieu au cours d’une seule matinée dans un centre d’appels de répartition 911. Appelez l’opérateur Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) essaie de sauver un appelant en grand danger, mais il découvre bientôt que rien n’est comme il y paraît, et faire face à la vérité est la seule issue. Principalement composé de gros plans de l’expression inquiète de Gyllenhaal et de son écran d’ordinateur, le coupabledevrait offrir aux téléspectateurs de Netflix une sensation minimale, mais non moins émotionnelle.

Le projet voit à nouveau Gyllenhaal faire équipe avec le réalisateur de Southpaw Antoine Fuqua pour ce remake du thriller danois exceptionnel du même nom, avec un casting composé de plusieurs grands noms, dont Ethan Hawke, Riley Keough, Christina Vidal, Eli Goree, Da ‘Vine Joy Randolph, Paul Dano, Bill Burr et Peter Sarsgaard.

Sorti en 2018, l’original le coupable se déroule exclusivement à un seul endroit et suit de la même manière le répartiteur d’alarme et ancien policier, Asger Holm, qui répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Co-écrit et réalisé par Gustav Möller dans son premier long métrage, le film met en vedette Jakob Cedergren dans le rôle d’Asger Holm et Jessica Dinnage dans le rôle d’Iben Østergård, la voix à l’autre bout du fil. Plein de rebondissements déchirants et d’une performance centrale stellaire, le coupable a fait la liste des candidats pour le meilleur film en langue étrangère à la 91e cérémonie des Oscars et se situe actuellement à un taux d’approbation délicieusement frais de 97% sur Rotten Tomatoes.

Grâce à cette bande-annonce beaucoup plus longue, il est maintenant clair que l’adaptation du film danois par Netflix suivra le même principe de base, et utilisera les mêmes choix créatifs tels qu’un emplacement (principalement) unique et une performance puissante au centre du film, avec la version en anglais ancrée bien sûr par Jake Gyllenhaal. Limiter l’acteur, qui au fil des ans est devenu l’un des talents les plus excitants de cette génération grâce à des rôles comme Brokeback Mountain, Nightcrawler, et Les prisonniers, à une chaise, un bureau et un téléphone devrait s’avérer être une expérience intensément divertissante, et est certainement Les Le plus gros tirage de Coupable.

Bien qu’il y ait à juste titre des gémissements de la part de ceux qui ne comprennent pas pourquoi quelqu’un refait un film déjà considéré comme presque parfait, il est probable que Netflix le coupable fournira à tout le moins de nouveaux rebondissements.

le coupable a été écrit par Vrai détective créateur Nic Pizzolatto, avec le film qui sera produit par Gyllenhaal et son partenaire de Nine Stories Riva Marker, avec Antoine Fuqua à travers ses Fuqua Films, entre autres. le coupable devrait avoir sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2021 le 11 septembre 2021, et devrait sortir dans une version limitée le 24 septembre 2021, avant d’être diffusé sur Netflix le 1er octobre.

Sujets : Les coupables