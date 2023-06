La bande-annonce coréenne de Flash révèle un autre camée de super-héros

Avertissement de spoiler léger : une apparition dans The Flash est gâchée dans l’histoire ci-dessousLa bande-annonce coréenne de Le flash a fait son chemin en ligne, et avec elle vient de nouvelles images non vues dans d’autres bandes-annonces. Cela inclut l’apparition spéciale d’un autre membre de la Justice League, bien que nous n’ayons pas exactement un aperçu clair du super-héros. Le moment se produit très tôt dans la bande-annonce lorsque Barry Allen (Ezra Miller) reçoit un appel de Batman de Ben Affleck, mettant en scène le DCEU, alias le Snyderverse. Au même moment, un écran de télévision révèle que Superman est sur les lieux où un volcan est entré en éruption au Guatemala, et un extrait de séquence montre l’homme d’acier utilisant sa vision laser dans le but d’aider. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Comme ce serait le Superman connu de Flash de Miller et Batman d’Affleck, ce doit être Superman de Henry Cavill, faisant une apparition dans le film après tout. Étant donné que nous ne voyons pas une photo claire de son visage, ce n’est pas exactement un caméo de Cavill lui-même, mais plus un de sa version de Superman. Ce n’est pas différent du camée que le personnage avait dans le premier Shazam ! film, qui montrait l’homme d’acier, mais du cou vers le bas sans que Cavill ne reprenne le rôle.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles un véritable camée mettant en vedette Cavill dans le rôle de Superman a été filmé pour le film, mais n’a peut-être pas fait le montage final. Il a également été rapporté qu’au moins une autre variante de Superman apparaîtra dans le film, avec un acteur majeur censé enfiler le costume pour un camée surprise. Officiellement, aucun acteur de Superman n’a été annoncé par Warner Bros. ou les cinéastes pour apparaître dans Le flashmais Homme d’acier L’acteur Michael Shannon a été présenté dans diverses promotions dans son rôle repris de Zod. Sashe Calle comble essentiellement le vide de l’absence de Superman avec son rôle de Supergirl, faisant équipe avec The Flash et Batman de Michael Keaton pour affronter une menace commune et sauver le multivers.





Superman peut être vu dans le flash

Images de Warner Bros.

Il y aura peut-être plus de Snyderverse Superman dans Le flash non montré dans la bande-annonce ci-dessus, ou il est tout aussi probable que le camée sera limité à cette apparition sur l’écran de télévision. Pendant ce temps, Superman devrait toujours avoir une grande présence dans la DCU, mais avec un nouvel acteur dans le rôle. Après que James Gunn et Peter Safran soient venus diriger le navire aux studios DC, ils ont annoncé leur intention de redémarrer Man of Steel avec le prochain film Superman : Héritage. Le casting est actuellement en cours, et bien que certains noms différents aient auditionné, personne n’a encore été officiellement annoncé comme le nouveau Clark Kent.

Le flash sera présenté en première dans les salles de cinéma le 16 juin 2023. Vous pouvez regarder une autre bande-annonce du film ci-dessous, via Warner Bros. Pictures.