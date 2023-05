La bande-annonce confidentielle de Cannes apporte romance et crime à Acorn TV

Acorn TV continue de miser sur les productions internationales et prépare l’arrivée de sa prochaine grande série à suspense, Cannes Confidentiel. Tourné entièrement à Cannes, le thriller romantique met en vedette la célèbre actrice de télévision française Lucie Lucas (Porto et Gloria), Jamie Bamber (Battlestar Galactica), et Tamara Marthe (Profilage).





Découvrez la bande-annonce publiée par Acorn TV ci-dessous:

Cannes Confidentiel se concentre sur la relation improbable entre la sérieuse détective Camille Delmasse et le tristement célèbre escroc Harry King. Tous deux doivent travailler ensemble pour résoudre une série de crimes sur la Côte d’Azur, alors que leur relation se construit entre désaccords et moments cocasses.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Au-delà des yachts et du célèbre festival, la série présentera une version de Cannes que peu connaissent et que la plupart ne verront jamais. C’est un bon moment pour la bande-annonce, le Festival de Cannes faisant la une des journaux en ce moment. La première est prévue pour le 26 juin, avec deux épisodes arrivant chaque semaine jusqu’à la fin de sa série de 10 épisodes le 10 juillet.

Cannes Confidentiel sera la première série procédurale en anglais à être filmée et se déroulant entièrement à Cannes depuis plus de 50 ans, elle entre donc dans l’histoire avant même sa sortie. Créé par Chris Murray (Meurtres de Midsomer, Agatha Raisin), le spectacle est produit par Patrick Nebout (Midnight Sun), Henrik Jansson-Schweizer (Midnight Sun), Catherine Mackin et Bea Tammer. Cannes Confidentiel a eu sa première officielle à CANNESERIES.





Acorn TV et son contenu intéressant et unique

Télé de gland

Acorn TV est une plateforme de streaming d’origine britannique appartenant à AMC Networks, qui propose des productions originales du Royaume-Uni, d’Irlande, du Canada, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne et du Mexique, ce qui signifie qu’elle contient une grande variété d’options dans son catalogue.

Parmi ses productions les plus remarquables figure le drame criminel Route Mystèreavec une histoire décrite comme la réponse australienne à Vrai détective. La série suit deux détectives qui résolvent des crimes mais avec des thèmes typiques du pays. Il a même son spin-off, Route Mystère : Origine.

Toujours d’Australie, Darby & Joan a réussi à conquérir le public avec son histoire tranquillement belle d’un ex-policier à la retraite et d’une infirmière anglaise veuve qui voyagent dans un camping-car à travers le nord du pays, présentant des décors incroyables, dans une histoire drôle et émouvante sur la solitude et l’amitié

Les vents du sud-ouest est l’une des grandes surprises qu’Acorn a présentées à son public. Orla Brady (Star Trek : Picard) joue une femme qui retourne dans sa ville natale en Irlande pour se faire passer pour une compagnie d’électricité éolienne qui veut construire un parc éolique auquel les citadins résistent.

Pour en revenir à la série mystère, la liste devrait inclure Romarin & Thym, une comédie plus que particulière. Les protagonistes, deux jardiniers experts, se consacrent à trouver des indices et à résoudre des crimes grâce à leurs talents de jardinier et au passé policier de l’un d’entre eux. Enfin, L’autre est un autre des titres à souligner sur la plateforme. La comédie raconte l’histoire d’une femme qui découvre que son mari a eu une vie parallèle au milieu de ses funérailles, après sa mort.

Cannes Confidentiel s’ajoutera au pedigree de séries d’Acorn TV, et vous pourrez le voir à partir du 26 juin.