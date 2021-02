La bande-annonce complète du faucon et du soldat de l’hiver arrive, à venir en mars sur Disney +

Le plein Le faucon et le soldat de l’hiver La bande-annonce est désormais disponible après un spot de trente secondes diffusé pendant le grand match. Nous avons toute l’action Marvel pour vous maintenant, avec de nombreuses nouvelles images qui n’ont pas été publiées lors de la grande journée des investisseurs Disney. Pour ceux qui se plaignent de ça WandaVision se déplace trop lentement, cela ne ressemble à rien d’autre qu’à une grande action MCU.

Marvel Studios a publié une nouvelle bande-annonce pour Le faucon et le soldat de l’hiver. Le studio a profité de la super Bowl pour promouvoir la très attendue série Disney +. WandaVision diffuse actuellement et garde tous les fans de Marvel Cinematic Universe sur leurs gardes avec le mystère. Chaque semaine, la série enlève plus de couches pour faire lentement savoir à tout le monde ce qui se passe exactement dans la réalité actuelle de Wanda Maximoff. Pour ce qui est de Le faucon et le soldat de l’hiver, cela semble plus conforme à ce que nous attendons de Marvel Studios.

La dernière bande-annonce de Le faucon et le soldat de l’hiver présente une tonne de nouvelles images, y compris une brève allumeuse de Sharon Carter d’Emily VanCamp. L’actrice a longtemps joué timidement lorsqu’elle a été interrogée sur son implication dans la prochaine série Disney +, mais a confirmé plus tard qu’elle avait terminé le tournage à la fin de septembre 2020. Il y a aussi de brefs regards et un agent américain et des scènes pleines d’action avec Anthony Mackie et Sebastian Stan. Les deux acteurs déploient également leurs compétences comiques dans les nouvelles images.

La super Bowl La bande-annonce ne gâche rien, et les superfans de MCU se demanderont toujours qui prendra le surnom de Captain America lors de ses débuts. Anthony Mackie a confirmé que la série fournira cette réponse, bien qu’il ne confirmera ni ne niera que Sam Wilson est l’homme à succéder à Steve Rogers. Cela étant dit, les fans veulent certainement que Wilson soit celui à prendre le contrôle puisque Rogers lui a transmis son bouclier à la fin de Avengers: Fin de partie.

Tandis que Le faucon et le soldat de l’hiver La bande-annonce ne gâche rien, elle offre un nouveau regard sur les dernières créations de costumes pour Falcon et Winter Soldier, ainsi que de nouvelles armes. Tout a l’air mis à jour et élégant, prouvant que Marvel Studios traite ses émissions Disney + comme s’il s’agissait de projets sur grand écran. WandaVision l’a déjà prouvé, en particulier dans les derniers épisodes, qui ont présenté une tonne d’effets visuels, qui ont été salués par les fans et les critiques. Tandis que WandaVision fait défaut dans le département action, Le faucon et le soldat de l’hiver on dirait que cela compensera certainement.

Outre Anthony Mackie et Sebastian Stan, Le faucon et le soldat de l’hiver met également en vedette Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell. Marvel Studios ‘ Le faucon et le soldat de l’hiver trouve nos héros, le couple qui s’est réuni dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie faites équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience. La nouvelle série est dirigée par Kari Skogland avec Malcolm Spellman en tant que scénariste en chef. Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce de la très attendue série Disney + ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Marvel Entertainment. Le faucon et le soldat de l’hiver sera présenté en première le 19 mars.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming, Super Bowl