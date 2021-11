La bande-annonce complète de Ricardos demande : Lucille Ball est-elle une menace pour le mode de vie américain ?

La première bande-annonce de Être les Ricardos nous a juste donné un aperçu des acteurs alors qu’ils préparaient le terrain pour le nouveau biopic. La bande-annonce officielle publiée aujourd’hui montre un couple frénétique pour garder leur mariage ensemble tout en faisant face à ce qui semble être l’enquête Red Scare qui a tourmenté le couple. Nous sommes également traités avec le premier regard sur JK Simmons et Nina Arianda dépeignant William Frawley et Vivian Vance.

La productrice exécutive et fille de Lucille Ball et Desi Arnaz, Lucie Arnaz, a fait l’éloge du scénariste/réalisateur Aaron Sorkin pour avoir capturé l’essence de ses parents et livré des « composites précis » des stars. Cet été, elle a décrit le film en expliquant : « Cela se passe principalement pendant les répétitions de l’un des spectacles. Il y a quelques scènes où ils sont chez eux à Chatsworth, avant de travailler, après avoir travaillé. Il y en a deux ou trois courtes scènes de flashback sur sa vie d’avant J’aime lucy, quand elle travaillait à l’émission de radio, quand elle essayait de convaincre le réseau d’embaucher papa.

« Mais il se passe des choses cette semaine-là qui ne se sont pas produites tout à fait comme Aaron l’a écrit. Il prend une licence théâtrale et en quelque sorte bourre quelques événements vrais qui se sont produits, ils ne se sont tout simplement pas produits en même temps. Mais vous J’apprends beaucoup sur ce que c’était à l’époque. Son dialogue est toujours incroyable. Et je pense qu’il a très bien traité ma mère et mon père. Je pense qu’ils sont des composites précis de ces personnes. «

Lors d’une interview avec l’animateur de TCM Ben Mankiewicz, Aaron Sorkin a été demandé s’il y avait des défis inattendus dans la réalisation du film. Il a répondu : « Je peux vous donner un défi attendu. Il y a quatre numéros musicaux dans le film, et c’est quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant, mais nous avions un grand directeur musical, un grand chorégraphe. Les numéros musicaux sont organiques », a-t-il déclaré. ajoute. « Ce n’est pas La La Land. C’est des répétitions pour Trop de filles. C’est chez Ciro’s que Desi et son orchestre jouent, ce genre de truc. » Le célèbre couple se rencontrera pour la première fois en 1940 sur le tournage de la comédie musicale du réalisateur George Abbott Trop de filles.

Lucie Arnaz est allée sur Instagram le mois dernier pour partager ses réflexions sur le film après avoir vu le montage final. Elle lui a fait les plus grands éloges, et cela en dit long venant de leur fille qui serait la plus sensible à la façon dont ses parents étaient représentés. Elle a utilisé la phrase subtile, « C’est foutrement incroyable. » Regardez la critique complète ci-dessous.

Être les Ricardos a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aux côtés de Nicole Kidman et Javier Bardem, le casting comprend également JK Simmons et Nina Arianda incarnant respectivement William Frawley et Vivian Vance, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy et Clark Gregg. Il y a aussi un documentaire en préparation, réalisé par Amy Poehler et produit par Ron Howard qui plonge en profondeur dès le début. Attraper Être les Ricardos dans les salles le 10 décembre et sur Prime Video le 21 décembre.

Sujets : J’aime Lucy