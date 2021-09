La bande-annonce complète de la saison 4 de Yellowstone arrive, taquinant le destin grisant de John Dutton

Lorsque nous avons quitté le clan Dutton dans le Yellowstone finale de la saison 3, John Dutton (Kevin Costner) se débattait au sol après une embuscade au bord de la route, Beth Dutton (Kelly Reilly) semblait être à quelques pas de l’explosion dans une boîte qui lui avait été envoyée, et Kayce Dutton (Luke Grimes ) avait affaire à des hommes armés en colère. Les fans voient des indices révélateurs et la bande-annonce montre que les choses prennent une tournure sombre pour les Duttons. La bande-annonce pleine longueur offre beaucoup plus de détails.

Les Yellowstone Instagram dit: « Allons-y! La bande-annonce de la saison 4 est ICI. Ne manquez pas la première de deux heures de #YellowstoneTV, dimanche 7 novembre, exclusivement sur @paramountnetwork. » Rip (Cole Hauser) supplie : « Ne meurs pas sur moi, tu m’entends ? » A qui s’adresse t’il? Est-ce Jimmy ou sa fiancée Beth ? La voix off du sauvage Garrett (Will Patton), qui est le vrai père du fils de Dutton, Jamie (Wes Bentley), dit : . » « Et qu’en est-il du bien ou du mal ? » demande Jamie. « Il n’y a rien de tel », répond Garrett.

Les fans fondent. « John NE PEUT PAS mourir. Beth ne peut pas. Casey ne peut pas. Rip ne le fera pas. Le seul jetable est Jamie le pantalon de poule mouillée Judas. » Un autre fan devient ému avec, « Je ne pleure pas !! Tu pleures !!!! » Les cris des fans continuent avec: « Celui qui pensait pouvoir mettre la main sur Lloyd, nous allons avoir des problèmes ???? »

« Je suis vraiment enthousiaste! » Un fan dit dans les commentaires Instagram. « J’ai hâte de voir cette saison. J’ai hâte de voir comment l’histoire de Jamie se déroulera. J’espère que nous verrons Wes Bentley mal tourner parce qu’il est si doué pour jouer un méchant, mais je pense qu’il finira par sauver le ranch après que le choc et la colère se soient dissipés. Je pense qu’il finira par tuer son père biologique parce qu’au fond c’est un Dutton et il a toujours voulu l’approbation de Johns. «

« Je n’ai même pas d’autres mots que cette bande-annonce qui m’a laissé comme si je suis sur le point de regarder. Donnez à l’équipe de promotion tous les prix pour cela. Juste wow. » Tout le monde est au bord de son siège. La remorque ne absolument montrez de vrais spoilers, mais les superfans de la série voient des choses que l’observateur occasionnel pourrait négliger. Avec le cliffhanger de l’enfer qu’ils nous ont laissé dans la finale de la saison 3, c’est comme « Qui a tué JR? » Et qui a tué Laura Palmer ? » en un seul.

Si vous êtes nouveau dans ce train de wagons et que vous lisez ceci et que vous vous sentez perdu comme les instructions IKEA, n’ayez crainte. Le wagon s’arrête pour te laisser monter à bord, cow-boy. Paramount Network organise ce week-end un marathon des trois saisons de la saga Dutton. Le marathon débute samedi avec la saison 1, suivie de la saison 2 dimanche et de la saison 3 lundi. Le réseau partagera également un aperçu des coulisses de la nouvelle saison. La saison 4 de Yellowstone débute le 7 novembre sur Paramount Network.

