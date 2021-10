La bande-annonce complète de la saison 2 de The Witcher libère les monstres

Une bande-annonce officielle vient de sortir pour la deuxième saison de Le sorceleur avant sa première sur Netflix en décembre. La nouvelle bande-annonce contient de nombreuses nouvelles séquences non vues dans les teasers et les aperçus précédents, et si vous n’êtes pas déjà ravi du 17 décembre, vous le serez après avoir regardé la vidéo. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Il y a beaucoup d’action à voir dans la nouvelle bande-annonce avec des monstres à gogo. La nouvelle séquence nous montre également un aperçu de ce que fait Yennefer (Anya Chalotra) dans la saison 2 ainsi qu’un aperçu de Geralt (Henri Cavill) entraînant Ciri (Freya Allan) à Kaer Morhen. À la fin du clip, on nous donne même un bon aperçu de Jaskier (Joey Batey), qui peut ou non vous coller la chanson « Toss a Coin to Your Witcher » dans votre tête.

Un synopsis de la saison 2 se lit comme suit : « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. »

Trouvez votre pouvoir. Trouvez votre objectif. Affronter vos peurs. pic.twitter.com/I9NhUYlFtN – Le sorceleur (@witchernetflix) 29 octobre 2021

Lauren Schmidt Hissrich adapté Le sorceleur pour Netflix, en basant l’émission sur la série de livres originale d’Andrzej Sapkowski et sa série de jeux vidéo. Henry Cavill dirige le casting en tant que Geralt de Rivia avec d’autres stars dont Freya Allan, Eamon Farren, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson et Mimi Ndiweni. La saison 2 apporte plusieurs nouveaux ajouts à la distribution, dont Kim Bodnia dans le rôle de Vesemir.

« Kim et moi discutions de l’émotivité de ces personnages, et Kim apporte une émotion puissante à [the role] et un vrai sens de l’âme et du cœur et une connexion à la nature et à la nature », a déclaré Cavill précédemment à EW, parlant de ce que c’est que de travailler avec Bodnia. « C’est beau à regarder et beau d’en faire partie. Certaines de mes scènes préférées que j’ai pu jouer avec Kim. Il apporte quelque chose de vraiment spécial au personnage, et je pense que les gens vont vraiment l’apprécier. »

Il y a beaucoup plus pour les fans à attendre avec impatience après la deuxième saison de Le sorceleur. La franchise a déjà été étendue avec un film d’animation avec Le sorceleur : le cauchemar du loup frapper Netflix en août. Cet anime suit Vesemir, le mentor de Geralt, montrant son histoire d’origine. Un deuxième film d’animation a été annoncé lors de l’événement TUDUM de Netflix en septembre. Pendant ce temps, une série prequel en direct, Le sorceleur : Origine du sang, est également en développement, tout comme une nouvelle série télévisée adaptée aux familles basée sur Le sorceleur.

Le sorceleur reviendra lorsque la saison 2 sera officiellement diffusée le 17 décembre 2021, uniquement sur Netflix. Les saisons précédentes peuvent être visionnées dès maintenant sur le service de streaming. Se sentant confiant dans le succès continu de la franchise, Netflix a déjà renouvelé la série, la saison 3 est donc également officiellement confirmée. Dans tous les cas, c’est le bon moment pour être fan.

