La bande-annonce complète de la Ligue de justice de Zack Snyder arrive, amenant Joker à l’équipe

Nous avons une toute nouvelle remorque pour Justice League de Zack Snyder. Cela a été long à venir. Snyder travaille sur le légendaire Snyder Cut depuis des mois maintenant après que des années de demande des fans aient conduit Warner Bros.à permettre au cinéaste de réaliser sa vision. Maintenant, le film d’équipe de super-héros de grande taille arrivera sur HBO Max le mois prochain. Et cette bande-annonce offre notre meilleur aperçu à ce jour de la version étendue et extrêmement différente de l’adaptation de DC Comics.

Pour récapituler, Zack Snyder a lancé ce que nous appelons maintenant le DCEU avec 2013 Homme d’acier. Cela a été suivi avec Batman v Superman: l’aube de la justice, qui a conduit directement à la production sur Ligue de justice. En partie en raison de la réception mitigée de BvS, la production était mouvementée. Suite à une tragédie familiale, Snyder a quitté le projet. Il a ensuite été remis à Joss Whedon, qui a supervisé de nombreuses reprises et réécritures. La coupe théâtrale de 2017 ne représentait pas la vision originale de Snyder. Peu de temps après, les fans ont commencé à appeler le studio à #ReleaseTheSnyderCut.

Cela a finalement fonctionné. Maintenant, nous allons voir ce que Zack Snyder avait en tête depuis le début. Cela impliquera près de quatre heures de marchandises DC cotées R. Dans cette version, nous verrons un Steppenwolf redessiné, le retour du Joker de Jared Leto, Superman de Henry Cavill dans son costume noir et oui, Darkseid. Le méchant avait déjà été tease mais n’a finalement pas fait la coupe dans la version 2017. De plus, Martian Manhunter aura du temps d’écran. Ce ne sont que des choses dont nous savons. Beaucoup de choses peuvent arriver avec une durée d’exécution aussi longue.

Chez Zack Snyder Ligue de justice, Bruce Wayne (Ben Affleck) est déterminé à faire en sorte que la mort de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vaine. Il s’associe à Diana Prince (Gal Gadot) et ils entreprennent de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace dévastatrice qui approche. Cela s’avère plus difficile que Bruce ne l’avait prévu, car chacune des recrues a des démons à affronter de son passé pour aller au-delà de ce qui les a retenus, leur permettant enfin de se rassembler et de former une ligue de héros sans précédent. Unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller), les héros pourraient être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Cela représente un énorme investissement supplémentaire de la part du studio. En raison des reprises initiales, le budget a grimpé à 300 millions de dollars. Pourtant, le film n’a rapporté que 657 millions de dollars dans le monde. Beaucoup moins que de nombreux autres films de super-héros, qui coûtent beaucoup moins cher à produire. On dit que la finition du Snyder Cut a coûté environ 70 millions de dollars supplémentaires. Au total, ils pourraient s’élever à près de 400 millions de dollars, mais les pouvoirs qui sont considérés comme un investissement digne pour le principal jeu de streaming de la société. Nous saurons assez tôt si c’était une sage décision. Zack Snyder’s Ligue de justice arrive le 18 mars sur l’application de streaming HBO Max. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming