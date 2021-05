La bande-annonce complète de la guerre de demain est arrivée

DEWALT Visseuse pour plaques de plâtre 18 V (machine complète) avec 2 batteries 2 Ah en coffret T-STAK - DEWALT - DCF620D2K

La visseuse pour plaques de plâtre sans-fil DEWALT XR DCF620D2 18 V est dotée d'un moteur sans charbons procurant plus d'autonomie. Le chargeur à bande compatible accepte la plupart des bandes à vis. Il offre une productivité exceptionnelle et vous permet de fixer les plaques plus rapidement. Avec 4400 tr/min, la machine est dotée d'une vitesse exceptionnelle et permet de visser jusqu'à 3500 vis par charge ! Le clip ceinture incliné peut être positionné pour gaucher ou droitier et fixe solidement l'outil à la ceinture ou à la poche à outils.Hautes performances :Grâce au moteur sans charbon, le moteur de la DCF620D2K XR 18 V possède plus de puissance, un temps de travail allongé et une durabilité accrue par rapport à un moteur classique.Surface de travail claire :Le projecteur de travail à LED offre une lumière précieuse lorsque vous travaillez dans de petits espaces ou dans des zones où la lumière est limitée.Ergonomique :L'un des outils les plus légers et les plus compacts du marché accompagné d'une poignée ergonomique en caoutchouc, il vous permet de travailler confortablement et d'entrer dans des espaces réduits.Contenu :1 x Visseuse pour plaques de plâtre DCF620D2K 18 V2 x Batterie XR 18V 2 Ah Li-ion1 x Chargeur1 x Chargeur pour vis à bande1 x Embout de vissage PR2 spécifique pour vis à bande1 x Embout de vissage 25 mm PR21 x Nez avec butée de profondeur1 x Clip ceinture1 x Coffret T-STAKCaractéristiques :Tension : 18 VPoids : 1,48 kgDimensions (Longueur x largeur) : 262 x 233 mmLongueur de la tête : 220 mm?Type de batterie : Li-IonCapacité de la batterie : 2 AhPuissance utile : 435 WCouple maximal : 5 - 30 NmVitesse à vide : 0 - 4400 tr/minPorte-outil : 6,35 mm hexagonalNiveau de vibrations main/bras - Impact :