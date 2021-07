La bande-annonce complète de Chucky arrive et se fait un nouvel ami dans la suite du jeu d’enfant

Chucky sera de retour à faire ce qu’il fait de mieux en octobre, comme le révèle un tout nouveau Chucky bande-annonce de Syfy. Tout droit sorti [email protected] dimanche, le réseau a publié la bande-annonce complète de la série d’horreur attendue qui ramènera l’original Chucky pour bien plus de meurtres et de chaos. La bande-annonce, ainsi que l’intégralité [email protected] panel, ont depuis été publiés en ligne, et vous pouvez les consulter ci-dessous.

Bien que Un jeu d’enfant a reçu un redémarrage en 2019, ce nouveau Chucky La série ramène la version originale de la poupée tueuse exprimée par Brad Dourif depuis 1988. Avec Dourif de retour dans le rôle, la nouvelle série vient du créateur de Chucky Don Mancini avec plusieurs autres visages familiers des films précédents faisant des apparitions spéciales. Au cœur de la nouvelle série, cependant, se trouve une nouvelle distribution de personnages qui rencontrera malheureusement Chucky après qu’un jeune garçon l’aura trouvé lors d’un vide-grenier.

Dans le nouveau Chucky série télévisée, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée « Good Guy » d’époque est apparue lors d’une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Zackary Arthur dirige la nouvelle distribution en tant que Jake Wheeler avec ses co-stars, dont Bjorgvin Arnarson en tant que Devon Evans, Alyvia Alyn Lind en tant que Lexy Cross, Teo Briones en tant que Junior Wheeler, Devon Sawa en tant que Lucas Wheeler et Lexa Doig en tant que Bree Wheeler. Aux côtés de Brad Dourif en tant que Chucky, les stars de la franchise de retour incluent Jennifer Tilly en tant que Tiffany, Fiona Dourif en tant que Nica Pierce, Alex Vincent en tant qu’Andy Barclay et Christine Elise en tant que Kyle.

Ce sera la première série télévisée officielle de Charles Lee Ray. Au départ, il a fait ses débuts dans Un jeu d’enfant en 1988, suivi des suites de la trilogie originale en 1990 et 1991. Jennifer Tilly est entrée en scène avec La mariée de Chucky en 1998 et revient avec Dourif pour les suites Graine de Chucky en 2004, Malédiction de Chucky en 2013, et Culte de Chucky en 2017. Don Mancini a co-écrit l’original et écrit le scénario de chaque tranche suivante, servant également de réalisateur pour les trois derniers films.

De toute évidence, la série ne reconnaîtra pas le redémarrage de Child’s Play de MGM sorti en 2019. Réalisé par Lars Klevberg et écrit par Tyler Burton Smith, la réimagination met en vedette Mark Hamill comme la voix d’une version différente de Chucky. Il y avait une certaine inquiétude de longue date Chucky les fans que le redémarrage signifiait la fin de la version du personnage de Dourif, mais Mancini était passionné par la poursuite de la poupée tueuse originale, comme Culte de Chucky aidé à mettre en place le prochain chapitre de cette histoire.

Dans la première bande-annonce de USA & SYFY de la série créée par Don Mancini, Chucky, nous rencontrons Jake (Zackary Arthur) qui tombe sur une poupée d’apparence familière lors d’un vide-grenier local. Cette petite ville est sur le point de changer pour toujours. Regardez la première de Chucky, 12 octobre à 10/9c sur SYFY et USA

Sujets : Chucky, [email protected], Comic Con