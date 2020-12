La bande-annonce Coming 2 America est arrivée, Eddie Murphy revient sur Amazon Prime

Nous savons qu’attendre est une douleur royale, alors n’attendez plus, la première bande-annonce de la suite de la comédie tant attendue Coming 2 Amérique est maintenant arrivé pour mettre un sourire sur tous nos visages lugubres. Eddie Murphy revient dans le rôle d’Akeem Joffer, ancien prince, désormais roi de Zamunda, aux côtés d’Arsenio Hall en tant que meilleur ami Semmi. Murphy a retrouvé Dolemite est mon nom directeur Craig Brewer pour le suivi, qui survient environ 30 ans après l’original Venant en Amérique sortir en salles.

Reprenant suite aux événements du premier film, le roi Akeem Joffer, nouvellement couronné (Eddie Murphy) est sur le point de devenir le roi de Zamunda quand il découvre qu’il a un fils qu’il n’a jamais connu en Amérique – un natif de Queens connaisseur de rue nommé Lavelle (Jermaine Fowler). Honorant le souhait mourant de son père royal (James Earl Jones) de préparer ce fils alors que le prince héritier, Akeem et Semmi (Arsenio Hall) repartent pour l’Amérique. En commençant dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, Akeem (Eddie Murphy) et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement de Queens, New York – là où tout a commencé.

Coming 2 Amérique met également en vedette Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, avec Wesley Snipes et James Earl Jones aux côtés de Murphy et Hall. Le reste de la distribution de soutien sont John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.

Le réalisateur Craig Brewer a tease ce que le public peut attendre de la suite, et il semble qu’Akeem apprendra à ses dépens à quel point la tête porte la couronne. « C’est 30 ans plus tard et le prince Akeem se prépare à vivre en tant que roi », a récemment révélé Brewer.

«Sans que j’en donne trop, il y a des problèmes à l’horizon avec un pays voisin à cause de quelque chose qu’Akeem a fait ou n’a pas fait dans le premier film. Et il découvre qu’il a un fils en Amérique qu’il ne savait pas qu’il avait. Il a trois filles avec Lisa et maintenant il y a cette famille recomposée qui est en train de se produire. Le prince Akeem doit maintenant être roi et avoir ses propres enfants et découvrir comment gouverner son royaume avec ces anciennes lois. Il a des problèmes à résoudre. comprendre et il a un peu plus de profondeur dans celui-ci. À ne pas enlever de l’original, car nous ne le ferons jamais. «

Sorti en 1988, le premier Venant en Amérique a été réalisé par John Landis et a présenté au public Akeem Joffer de Murphy, le prince héritier de la nation africaine fictive de Zamunda, qui se rend aux États-Unis dans l’espoir de trouver une femme qu’il puisse épouser. Le film a fait ses débuts au numéro un et a finalement rapporté 350 millions de dollars extrêmement rentables au box-office. Le film a depuis suscité un culte passionné, avec des fans enthousiastes à l’idée de visiter à nouveau les États-Unis aux côtés du prince Akeem. Amazon Studios sortira exclusivement Coming 2 Amérique dans le monde sur Prime Video le 5 mars 2021.

