La bande-annonce cinématographique PS5 et PS4 de Farming Simulator 22 a des CGI coûteux

Ne confondez pas cette bande-annonce de Farming Simulator 22 avec le prochain grand projet de Naughty Dog : le développeur Giants Software a juste de l’argent à dépenser depuis l’explosion de la franchise. Sortie prévue le 22 novembre, cette remorque CGI de calibre Call of Duty extrêmement chère prépare le terrain pour votre prochaine aventure agricole : tôt le matin, tard dans la nuit, travail acharné et beaucoup de monstrueuses machines sous licence.

Il y aura de nouvelles cultures – raisins, olives et sorgho – ainsi que de nouveaux outils pour les récolter, comme la machine à vendanger New Holland Braud 9070L. La bande-annonce fait allusion au retour du jeu multijoueur, et oui, vous pourrez travailler avec vos amis et votre famille pour entretenir votre terre. Plus de détails seront dévoilés à la FarmCon le mois prochain, mais en attendant, vous pouvez précommander la sortie du pack exclusif CLAAS XERION SADDLE TRAC.