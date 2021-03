La bande-annonce cinématographique de MLB The Show 21 change la donne en 4K, 60 images par seconde

Le cycle de marketing de MLB The Show 21 est intense depuis quelques semaines maintenant, mais il ne fait que s’étirer à plein régime. Cette nouvelle bande-annonce cinématographique présente les visuels du jeu sur PlayStation 5 en 4K à 60 images par seconde – et elle a certainement l’air propre. Si nous ne faisons rien, vous pouvez certainement dire que cela est construit sur le moteur existant de Sony San Diego, donc si les modèles de personnages ont fière allure, l’herbe et la saleté pourraient utiliser un peu de TLC pour avancer.

Fait intéressant, il y a quelques taquineries dans la bande-annonce. Roberto Clemente, le voltigeur droit portoricain, apparaît à la toute fin de la vidéo, suggérant qu’il sera disponible en mode Diamond Dynasty. Il y a aussi un très bref éclair de chiffres romains dans des cercles colorés, mais nous n’avons aucune idée de ce à quoi ils font allusion:

Des suppositions? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous et assurez-vous de partager également vos réflexions sur les améliorations visuelles de nouvelle génération.