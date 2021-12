La bande-annonce actuelle avec Bill Murray et Dave Franco Usher dans la nouvelle série originale de Farrelly Brothers Roku

Roku vient de faire sensation avec l’annonce et la nouvelle bande-annonce de leur série dramatique, Le maintenant, avec Dave Franco, O’Shea Jackson Jr., Jimmy Tatro, Bill Murray, Alyssa Milano, Pete Davidson et Daryl Hannah. Ed (Dave Franco) découvre que son frère s’est suicidé alors qu’il tentait simultanément la même chose. Comme Ed demande à son thérapeute (Bill Murray), « Quelles sont les chances ? » La tragédie oblige Ed à revoir son mode de vie, à oublier le passé, à cesser de se soucier de l’avenir et à commencer à vivre dans le présent. Ou, comme le disent Peter et Bobby Farrelly, vivre dans Le maintenant.

Peter Farrelly a déclaré : « Je voulais faire une émission sur la vie dans le présent parce que personnellement j’ai trop vécu dans le futur et le passé et je pense que beaucoup de gens le font. Nous nous inquiétons pour l’avenir et nous regrettons le passé, mais nous ne vivons que dans le présent. Le futur et le passé ne sont que des concepts, mais toute vie se déroule dans le présent. Si vous voulez apporter des changements dans votre vie, vous devez les faire maintenant. »

Bobby Farrelly a ajouté : « Nous savions que nous avions besoin d'un casting stellaire pour raconter cette histoire correctement, et c'est ce que nous avons obtenu. Collaborer avec Dave Franco, O'Shea Jackson, Jimmy Tatro, Bill Murray, Alyssa Milano et Daryl Hannah a été une expérience inoubliable, et le résultat est quelque chose dont nous sommes très fiers. Nous avons hâte de le partager avec tout le monde sur la chaîne Roku.













La comédie noire examine ce qui rend la vie digne d'être vécue à travers les yeux d'Ed Poole (Dave Franco). Pour Ed, la vie ne se passe pas comme il l'avait prévu. Cependant, un événement tragique l'amène à repenser son point de vue, l'obligeant à poursuivre ce qu'il aime, à chérir les personnes les plus proches de lui et à vivre dans Le maintenant.













« Je n'ai jamais eu besoin Le maintenant plus que maintenant », a déclaré Colin Davis, responsable de la programmation par scripts originaux de Roku. « C'est un spectacle qui s'attaque à des défis difficiles mais universels avec légèreté et comédie que seuls ces excellents acteurs et créateurs peuvent offrir. La chaîne Roku est sur la bonne voie pour devenir la meilleure destination pour les comédies originales et sur mesure de qualité supérieure. Le maintenant plus que livrer.







Rejoindre Dave Franco dans Le maintenant sont O'Shea Jackson Jr, Jimmy Tatro et Daryl Hannah dans les rôles principaux. Bill Murray, Alyssa Milano, Pete Davidson, Rob Yang, sont présentés dans des rôles récurrents tout au long de la série. Le maintenant a été réalisé par Peter Farrelly et Bobby Farrelly. Il a été écrit par Peter et Bobby Farrelly, Steve Leff et Pete Jones. Steve Golin et Jeff Okin ont été producteurs exécutifs. La série a été produite par Anonymous Content.







Les 14 épisodes de la série seront disponibles gratuitement pour les téléspectateurs de The Roku Channel aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni au lancement. Roku, Inc. a annoncé aujourd'hui Le maintenant, une nouvelle comédie des lauréats des Oscars Peter Farrelly et Bobby Farrelly, sera diffusée en exclusivité sur The Roku Channel le 10 décembre. Hé ! C'est aujourd'hui !





