La bande-annonce abandonnée de la PS5 n’est pas présentée alors que Blue Box cite des problèmes techniques

La première bande-annonce complète du jeu de survie PlayStation 5 Abandoned, qui devrait faire ses débuts le 10 août dans l’application Realtime Experience du titre précédemment publiée, a raté sa fenêtre de sortie. Le mystérieux développeur du jeu, Blue Box Game Studios, avait promis que le métrage ferait ses débuts à 21h CET – mais plus de quatre heures après les faits, des « problèmes techniques » sont signalés.

«Nous travaillons pour obtenir [the patch] vivre au plus vite, » l’équipe a dit. « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Quelques heures plus tard, il a ajouté: « Nous y travaillons encore. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée.” L’idée, selon nous, était que l’application soit mise à jour sur la PS5 afin que les fans puissent regarder la bande-annonce, rendue en temps réel sur leurs consoles.

Il y a ici deux possibilités : Blue Box Game Studios s’est rendu compte qu’il était impossible de publier un patch PS5 dans les délais, surtout avec la façon dont Sony fonctionne de nos jours. Alternativement, il n’a toujours pas de bande-annonce complète à montrer, et il s’achète simplement un peu plus de temps. Après tout, ce n’est pas la première fois que le développeur manque une échéance.

Es-tu prêt? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE– BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 10 août 2021

Il a montré un bref clip de cinq secondes, vraisemblablement de la bande-annonce, sur Twitter tôt dans la journée. Le constructeur de battage publicitaire montre simplement un plancher en bois et un homme en costume marchant dessus. Comme c’est devenu courant pour ce jeu, l’engagement est à son comble : il a attiré près de 10 000 likes au moment de taper – c’est le genre de chiffres dont les blockbusters AAA seraient fiers.

Hélas, au moment où nous écrivons ces lignes, il n’y a rien d’autre à voir que les excuses du développeur néerlandais. Les choses peuvent changer du jour au lendemain, et nous vous tiendrons bien sûr au courant lorsque nous en saurons plus.