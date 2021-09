La bande-annonce #2 de The Many Saints of Newark présente le mentor de Tony Soprano, Dickie Moltisanti

Alors que le 1er octobre se rapproche de plus en plus, Warner Bros. nous fait entrer dans l’univers du jeune Anthony Soprano. La deuxième bande-annonce de Les nombreux saints de Newark nous présente l’homme « qui a fait Tony Soprano », son oncle et mentor Dickie Moltisanti, joué par Alessandro Nivola. Nous avons également un aperçu d’Aldo ‘Hollywood Dick’ Moltisanti, joué par Ray Liotta, qui a sa propre sagesse à transmettre, même si elle vient de prison. « La douleur vient de toujours vouloir des choses », dit Aldo. « Mais qu’est-ce que je sais ? Je suis un meurtrier. »

Les nombreux saints de Newark met également en vedette Leslie Odom Jr. comme Harold McBrayer, Jon Bernthal comme Johnny Boy Soprano, Corey Stoll comme Junior Soprano, Michael Gandolfini comme jeune Les Sopranos, Billy Magnussen comme Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri, Michela De Rossi comme Giuseppina Bruno, John Magaro comme Silvio Dante, Ray Liotta comme Aldo ‘Hollywood Dick’ Moltisanti et Vera Farmiga comme Livia Soprano. Alan Taylor, qui a remporté un Emmy pour son travail de réalisation sur Les Sopranos revient pour diriger la préquelle d’un scénario du créateur de la série David Chase. Le film est produit par Richard Brener, Michael Disco, Toby Emmerich et Marcus Viscidi.

Michael Gandolfini a récemment confié qu’on lui avait demandé d’auditionner pour le rôle d’un jeune Tony Soprano. Sa réponse à son manager ? « Fk ça! Pas question! » La perte de son père, James Gandolfini, décédé d’une crise cardiaque en 2013 lors d’un voyage à travers l’Italie avec son fils, alors âgé de 14 ans, l’a rendu incapable de regarder Les Sopranos, sans parler d’essayer de remplir ces chaussures légendaires. « J’avais tellement peur », admet-il maintenant. « Cela semblait tellement intimidant. »

Après avoir décidé d’y aller et avoir décroché le rôle, il a déclaré: « Vous savez, je ne voulais pas me mettre la pression pour sortir de ce sentiment comme si j’avais grandi en termes de sentiments envers mon père. Je Je voulais juste être le meilleur acteur que je pouvais être, incarnant Tony comme le voulait David, scène par scène. Je n’ai pas pensé à mon chagrin parce que… eh bien, j’aurais fait chier le lit », rit-il.

Parlant des différences entre ses performances et celles de son père, il dit: « Le personnage de mon père avait toute cette belle sensibilité sous cette agression », explique-t-il. « Cette version de lui est l’inverse. Sa curiosité et sa sensibilité passent en premier. Ce n’est pas un gangster armé d’une arme à feu. C’est un gamin qui se fait rogner et attirer. »

Le réalisateur Alan Taylor a parlé des échos de James Gandolfini dans Michael, « Nous avons tous dîné un soir. À un moment donné, [Michael] s’est levé et a dit : « Je tiens à remercier tout le monde d’avoir fait cela parce que c’était une chance de dire bonjour à mon père… et au revoir. » Il n’y avait pas un œil sec dans la maison. » Les nombreux saints de Newark sortira en salles et sur HBO Max le 1er octobre.

Sujets : Les nombreux saints de Newark, Les Sopranos