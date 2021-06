La bande-annonce #2 de Shang-Chi et la légende des dix anneaux a Wong, Abomination et un dragon géant

La nouvelle bande-annonce de Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux taquine l’action majeure des arts martiaux pour le MCU. Dirigé par La commodité de Kim star Simu Liu comme personnage principal, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira de nombreux nouveaux éléments à la franchise de films de bandes dessinées en cours, y compris des dragons, dans cette histoire d’origine du nouveau héros de Marvel Cinematic Universe. Et vers la fin, nous voyons ce qui semble être à la fois le retour de Wong et d’Abomination.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux racontera l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

L’ABOMINATION EST DE RETOUR A SHANG-CHI DONNEZ-MOI UN MOMENTpic.twitter.com/qS6Po9hm0J – Aniq (@aniqrahman) 25 juin 2021

Créé par l’écrivain Steve Englehart et l’artiste Jim Starlin au début des années 1970, Shang-Chi est souvent appelé le « Maître du Kung Fu », mais est compétent dans de nombreux styles de combat à la fois armé et non armé. Le personnage a ensuite acquis la capacité de conjurer d’innombrables doublons de lui-même, ce qui l’a amené à rejoindre Les Vengeurs, bien que le film contiendra cette superpuissance est actuellement inconnu.

Le film présentera un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU, et comme tout ce que nous avons vu d’autre Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la séquence a encore une fois un coup de poing assez puissant. Le réalisateur Destin Daniel Cretton a depuis révélé l’inspiration derrière l’approche du MCU en matière d’arts martiaux, le cinéaste s’inspirant de deux sources très fiables; L’artiste martial légendaire Jackie Chan et l’étonnante lauréate d’un Oscar d’Ang Lee Tigre accroupi Hidden Dragon.

« L’authenticité et le respect et rester fidèle à ce genre était l’objectif principal dès le premier jour », a expliqué Cretton récemment. « Il y a des chorégraphies qui rappellent Tigre accroupi Hidden Dragon et d’autres scènes de combat sont inspirées de Jackie Chan. Nous avons également eu des chorégraphes de Chine continentale qui ont créé de belles scènes de combat de style wuxia. Il était important pour nous dès le début que le premier super-héros américano-asiatique du MCU soit un super-héros. Nous voulons qu’il soit à égalité avec les autres super-héros du MCU et pas seulement le maître du kung-fu. Shang-Chi est un artiste martial incroyable, mais il est bien plus que cela. »

Le film réintroduira également le tristement célèbre supervillain de Marvel, The Mandarin, un personnage qui est déjà apparu dans le MCU, bien que dans des circonstances controversées. Fini la fausse version de Ben Kingsley de Iron Man 3 et sa place est maintenant héros et Affaires infernales star Tony Leung comme Wenwu AKA Le réel Mandarin, le père de Shang-Chi et le chef des Dix Anneaux.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Shang-Chi