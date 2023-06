La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents ne ressemblera pas au reste des films Hunger Games

En novembre, l’univers de Les jeux de la faim élargira ses frontières avec la première de La ballade des oiseaux chanteurs et des serpentsl’adaptation cinématographique du roman précédent de la trilogie populaire écrite par Suzanne Collins.





Avec une histoire se déroulant plusieurs années avant l’apparition ou même la naissance de Katniss Everdeen, le film montrera à quoi ressemblait Panem lors des premiers Hunger Games et l’ascension d’un personnage clé de l’histoire principale, Coriolanus Snow, qui dans les films originaux a été joué par le grand Donald Sutherland.

Même si le film montrera à nouveau une héroïne et un hommage du District 12 participant à une édition de la célébration sadique parrainée par le Capitole, il ne suivra pas le même chemin que les films précédents ont cherché à surprendre les fans.

Cela avait été anticipé par la productrice Nina Jacobsen dans une interview avec Deadline :

« On n’a pas l’impression d’essayer de reproduire les films passés. C’est une nouvelle histoire, avec un nouveau terrain et de nouveaux personnages. Nous avons pu créer un langage visuel complètement différent… un langage qui est toujours reconnaissable à Panem, mais aussi différent et frais. »

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents met en vedette Tom Bluth en tant que jeune Snow, Rachel Zegler en hommage à Lucy Gray Baird, Hunter Schafer en Tigris Snow, Viola Davis en Volumnia Gaul, Peter Dinklage en Casca Highbottom et Jason Schwartzman en Lucretius « Lucky » Flickerman.





Comment la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents peut s’éloigner des Hunger Games

La principale différence entre l’histoire de Katniss et celle de Snow est très évidente et réside précisément dans son protagoniste. Bien que l’héroïne jouée par Jennifer Lawrence n’ait jamais demandé à devenir un symbole de rébellion et de lutte contre le Capitole, il ne fait aucun doute que les valeurs de Katniss représentaient les Districts prêts à se soulever contre le régime qui les opprimait.

Malgré le fait qu’en La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents La famille de Snow traverse une période difficile avec le risque de perdre son statut et son pouvoir au Capitole, Coriolanus reste un jeune homme qui vit dans le privilège et défend la vie au Capitole qui se nourrit de la souffrance des Districts.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents ne se concentre pas sur l’ascension d’une héroïne et son parcours pour devenir un symbole d’espoir et la voix d’une révolution qui n’attendait qu’une étincelle pour prendre feu, mais sur un méchant qui a toujours eu son côté sombre et cruel à vue .

En fait, dans la même interview, le réalisateur Francis Lawrence a fait référence à la signification du titre du livre et à la façon dont il reflète la complexité des personnages que le film montrera :

« Le titre du film reflète une dualité d’esprit ; la lumière et l’obscurité, le bien et le mal, la joie et la peine – c’est à l’intérieur de nous tous…. Nous sommes tous des oiseaux chanteurs et nous sommes tous des serpents, mais pouvons-nous trouver un lien avec les gens qui nous entourent ? C’est la question.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sort en salles le 17 novembre.