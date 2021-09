La baguette à pizza virale de TikTok est une recette super simple en semaine

Envie d’une soirée pizza sans les plats à emporter ou la pâte maison ? Il existe une recette TikTok pour cela.

En cherchant un repas facile de 15 minutes à préparer un soir d’école, j’ai trouvé la baguette à pizza de Valentina Mussi. Depuis qu’elle l’a publié sur son TikTok, @sweetportfolio, en novembre 2020, il a reçu près de 3 millions de likes et sera bientôt présenté dans son nouveau livre de cuisine, « The Unofficial TikTok Cookbook ».

« Ayant grandi dans un foyer italien, ma famille grignotait toujours une variété de pain, de fromage et de charcuterie », m’a dit Mussi. « En conséquence, je cherche toujours à faire passer les plats classiques et les plats réconfortants au niveau supérieur ! J’avais déjà fait quelques » pains farcis « avant d’utiliser des pains au levain ronds, j’ai donc reproduit le même concept mais en utilisant une baguette. »

Clairement, il fallait que je le teste.

Rassembler la liste de seulement cinq ingrédients était aussi simple qu’une tarte (à la pizza). J’avais tout sous la main, sauf la baguette, que je voulais quand même fraîche. J’ai eu le mien d’un boucher local qui le fait cuire le jour même, ce qui était parfait au niveau du goût. Mon seul scrupule est que les baguettes varient souvent légèrement en largeur et en longueur. Le mien était très maigre et très long, ce qui rendait un peu plus difficile le remplissage des ingrédients une fois tranchés. À l’avenir, j’opterais pour un modèle un peu plus large donc plus solide.

Tu vois, ma baguette très longue et fine rentre à peine dans le cadre. Mais c’était quand même délicieux. Erica Chayes Wida

Avec un couteau à pain bien aiguisé, la partie tranchage était simple et rapide. J’ai utilisé un peu plus de deux fois la quantité de sauce à pizza indiquée dans la recette de Mussi. Encore une fois, ma baguette était dégingandée, mais si quelqu’un aime sa pizza en sauce, j’opterais plutôt pour 1/2 à 3/4 tasse.

Placer les pepperonis dans chaque ruban a l’air mignon, même si je voulais aussi voir comment la recette fonctionnait avec une touche végétarienne simple (aussi, parce qu’un de mes enfants n’aime pas le pepperoni et je suis juste là pour faire plaisir).

Pour tous les gens mi-nature, mi-pepperoni là-bas, nous vous avons. Erica Chayes Wida

J’ai donc fait une moitié (sept tranches) selon les instructions et farci les sept autres tranches de perles de mozzarella. On pourrait également utiliser des tranches de mozzarella fraîche ou des lambeaux supplémentaires.

Prêt pour un peu d’amour au four ! Erica Chayes Wida

Ensuite, j’ai saupoudré de gros morceaux de mozzarella sur le dessus, saupoudré de poudre d’ail et transféré sur ma plaque à pâtisserie. J’ai été obligé de casser la baguette en deux pour qu’elle rentre.

Après seulement 10 minutes de cuisson à 375 F, il était temps de profiter des fruits – les tomates, en particulier – de mon travail. Le résultat était une baguette croustillante, moelleuse et remplie de pizzas qui est à peu près infaillible pour un déjeuner ou un dîner rapide.

Cette baguette à pizza est croustillante à l’extérieur, moelleuse et moelleuse à l’intérieur et débordante de fromage. Erica Chayes Wida

Ce que je préfère dans cette recette, c’est qu’elle est non seulement super simple et directe, mais aussi très polyvalente. Une fois que vous avez la baguette et que vous la tranchez, les options pour personnaliser la « pizza » sont infinies. Cela pourrait bien fonctionner farci de petits morceaux d’ananas et de fines tranches de jambon (si vous êtes de ceux-là), avec des légumes frais ou même comme pizza blanche avec de la ricotta au lieu de sauce tomate, d’ail frais et d’herbes.

Cela le rend idéal pour se divertir (je pense à un bar à pizza à baguette où tout le monde reçoit un pain et peut le farcir avec ses propres garnitures), une soirée rendez-vous à la maison sans tracas et certainement pour une soirée de cuisine en famille.

Il suffit de regarder le fromage fondu. Erica Chayes Wida

Pour valider si cette perle au fromage pouvait résister aux critiques d’un passionné de pizza, j’ai demandé à mon enfant de quatre ans de la goûter.

« Bien, très bien, dit-il. Et voila.

Obtenez la recette :