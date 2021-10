La bâche noire du van de Gabby Petito peut lier Brian Laundrie à sa mort

Les preuves liant Brian Laundrie à la disparition et à la mort de Gabby Petito peuvent se résumer à un morceau de bâche de la camionnette dans laquelle le couple voyageait lors de leur voyage à travers le pays.

Laundrie n’a pas été nommé suspect officiel dans l’homicide de Petito et n’a pas fourni d’informations aux enquêteurs après son retour à North Port, en Floride, sans elle le 1er septembre.

Cependant, alors que les forces de l’ordre enquêtent sur l’endroit où le corps de Petito a été retrouvé dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, des preuves seront nécessaires pour placer Laundrie sur les lieux.

Un morceau de bâche pourrait lier Brian Laundrie à la mort de Gabby Petito.

Des théories circulent en ligne sur la bâche noire que Petito et Laundrie semblaient emporter avec eux lors de leur roadtrip à travers le pays.

Dans les images de Petito et Laundrie debout avec leur camionnette, la bâche semble être sur le dessus du véhicule mais dans les images plus récentes, elle n’est pas là.

Crédit : Facebook

Le corps de Gabby Petito a peut-être été enveloppé dans une bâche.

Ceux qui recherchent des indices en ligne affirment que Laundrie a peut-être enveloppé le corps de Petito dans une bâche de la camionnette, puis a traîné son corps sur les lieux.

Des images de drones qui auraient été prises après l’arrivée de la police sur les lieux où Petito a été retrouvé circulent en ligne et semblent montrer ce que l’on pense être un corps recouvert d’une bâche noire.

Crédit : Facebook

S’il s’agit de la même bâche de la camionnette de Petito et Laundrie, cela pourrait être une preuve incriminante dans l’affaire.

Cependant, il est également probable que les enquêteurs aient enveloppé le corps de Petito après l’avoir découverte afin de préserver les preuves.

Il n’y a pas de bâche sur la camionnette de Petito et Laundrie dans les images plus récentes.

Dans les images d’un vlog YouTube qui aurait été utilisé pour localiser le corps de Petito, il ne semble pas y avoir de bâche sur la camionnette du couple.

Les images du 27 août montrent la camionnette garée sur le bord de la route dans le parc du Wyoming.

Il est possible que Petito était déjà mort au moment où les images ont été prises. Un témoin a rapporté avoir vu Laundrie voyager seul dans la région le 26 août.

Le même témoin a vu plus tard la camionnette garée au même endroit, sans personne autour, les 27 et 28 août.

Il convient de noter, cependant, que la bâche ne semble pas être sur la camionnette lorsque le couple a été arrêté par la police le 12 août, il est donc possible que le couple ait occasionnellement rangé la bâche à l’intérieur de la camionnette.

Brian Laundrie a affirmé avoir dormi sur une bâche après avoir été récupéré en faisant de l’auto-stop.

Miranda Baker a déclaré à la police qu’elle et son petit ami avaient conduit Laundrie le 29 août de l’endroit où le corps de Petito avait été découvert jusqu’à Jackson Dam, dans le Wyoming.

Baker a déclaré que Laundrie était seul et a affirmé avoir fait de la randonnée «au milieu de nulle part» le long de la rivière Snake sans rien pour dormir à part un morceau de bâche.

On ne sait pas si Laundrie portait toujours la bâche après avoir été ramassé.

Les théoriciens ont suggéré qu’il s’agissait de la bâche qui aurait pu être trouvée avec le corps de Petito. Cependant, ces preuves peuvent toutes être circonstancielles.

Laundrie est toujours portée disparue alors que la police poursuit son enquête sur l’homicide de Petito.

