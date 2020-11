La Air Jordan 11 « Cool Grey » va revenir en 2021: détails

La Holiday Air Jordan 11 de l’année prochaine est un classique.

Au cours de sa carrière, Michael Jordan a proposé des modèles emblématiques de sa ligne de baskets signature. Bien que les meilleures silhouettes soient à jamais débattues, certaines offres sont indéniablement parmi les meilleures. L’une des chaussures qui fait partie de cette conversation est la Air Jordan 11, sortie en 1995. La Jordan 11 est sortie dans des coloris facilement reconnaissables, notamment « Bred » et « Space Jam ». Finalement, plus de coloris ont commencé à sortir et en 2010, nous avons été bénis avec l’offre « Cool Grey ». Depuis que cette chaussure est tombée il y a 10 ans, les fans ont supplié qu’elle revienne, et maintenant, c’est exactement ce qui va se passer. Selon @zsneakerheadz, le « Cool Grey » Jordan 11 sera de retour en 2021 dans le cadre de la sortie annuelle de Holiday Jordan 11 de l’année prochaine. Dans l’article ci-dessous, il semble que la chaussure sera aussi proche que possible de l’original, car nous obtenons un cuir verni gris et une semelle extérieure bleu glacial. Pour l’instant, vous pouvez vous attendre à ce que ce rétro baisse en décembre de l’année prochaine, bien que de nombreuses informations soient sur le point d’être publiées, alors gardez-les verrouillées sur HNHH car nous ne manquerons pas de vous apporter ces détails. En attendant, dites-nous à quel point vous êtes enthousiasmé par ceux-ci, dans les commentaires ci-dessous.