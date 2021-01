La Air Jordan 1 High OG « Shadow » 2.0 tombe bientôt: le meilleur look à ce jour

Le coloris tristement célèbre « Shadow » fait l’objet d’une mise à jour.

Bien qu’elle existe depuis 35 ans, la Air Jordan 1 n’a pas encore vieilli. Chaque année, Jumpman propose de tout nouveaux coloris de la sneaker et les fans continuent de les manger. C’est l’une de ces silhouettes qui fonctionnent avec à peu près tout et le modèle lui-même se prête bien à un large éventail de coloris. Au fil des décennies, il y a eu diverses offres emblématiques, y compris le modèle noir et gris « Shadow » qui reçoit de nouvelles rétros à intervalles de quelques années. Maintenant, cependant, la marque cherche à mettre à jour le coloris « Shadow » avec un nouveau modèle 2.0. Grâce à l’initié de sneakers Instagram @zsneakerheadz, nous avons maintenant un nouveau regard sur le « Shadow 2.0 » et comme vous pouvez le voir dans le post ci-dessous, il est certainement à la hauteur de l’original. Il existe ici des différences évidentes, par exemple, la zone des orteils est noire, tandis que les superpositions sont grises. Cela crée un contraste unique avec l’original qui polarisera certainement les fans, bien que de manière positive. Pour l’instant, on pense que ceux-ci sortiront le 15 mai 2021 pour 170 € USD bien que rien n’ait été confirmé par Jumpman. Assurez-vous de le garder verrouillé sur 45secondes.fr car nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour du monde des sneakers.