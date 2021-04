La 93e cérémonie des Oscars – Liste complète des gagnants

Hier soir, une présentation des Oscars très différente (et très étrange) a été organisée. Nous avons la liste de tous les lauréats des prix ici pour vous.

Cette année Oscars étaient très différents. D’une mise en scène plus intime des récompenses et de certains choix étranges (comme une section In Memoriam qui se sentait sur une avance rapide), les choses avaient juste une sensation différente tout autour. Si vous avez manqué l’émission ou notre tweet en direct, voici tous les grands gagnants!

Acteur dans un rôle principal

Anthony Hopkins

Le père

Acteur dans un second rôle

Daniel Kaluuya

Judas et le Messie noir

Actrice dans un rôle principal

Frances McDormand

Nomadland

Actrice dans un second rôle

Yuh-Jung Youn

Minari

Long métrage d’animation

Âme

Pete Docter et Dana Murray

Cinématographie

Mank

Conception de costumes

Fond noir de Ma Rainey

Ann Roth

Direction

Nomadland

Chloé Zhao

Documentaire (long métrage)

Mon professeur de poulpe

Pippa Ehrlich, James Reed et Craig Foster

Documentaire (sujet court)

Colette

Anthony Giacchino et Alice Doyard

Montage de films

Son du métal

Mikkel EG Nielsen

Long métrage international

Un autre tour

Danemark

Maquillage et coiffure

Fond noir de Ma Rainey

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal et Jamika Wilson

Musique (partition originale)

Âme

Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste

Musique (chanson originale)

Battez-vous pour vous

de Judas et du Messie noir; Musique d’HER et Dernst Emile II; Paroles de HER et Tiara Thomas

Meilleure image

Nomadland

Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey et Chloé Zhao, producteurs

Conception de la production

Mank

Conception de la production: Donald Graham Burt; Décoration du décor: Jan Pascale

Court métrage (animé)

Si quelque chose arrive, je t’aime

Will McCormack et Michael Govier

Court métrage (Live Action)

Deux étrangers éloignés

Travon Free et Martin Desmond Roe

Sonner

Son du métal

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés et Phillip Bladh

Effets visuels

Principe

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley et Scott Fisher

Écriture (scénario adapté)

Le père

Scénario de Christopher Hampton et Florian Zeller

Écriture (scénario original)

Jeune femme prometteuse

Écrit par Emerald Fennell

Que pensez-vous des gagnants des Oscars 2021?