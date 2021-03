La 911 RSR de Porsche Escobar est en vente pour 1,8 million d’euros

Le Colombien Pablo Escobar sera toujours connu comme l’un des plus grands trafiquants de drogue de l’histoire. Au plus fort de son opération, il gagnait plus de 70 millions de dollars par jour, alors qu’il était considéré comme le septième homme le plus riche du monde. Mais parallèlement à tout cela, Don Pablo était un amoureux de la vitesse et est même devenu un conducteur de voiture, une sorte de gentleman driver. Et l’une des voitures avec lesquelles il a couru était la Porsche 911 RSR que nous vous montrons ici.

Produit pour la première édition de l’IROC (International Race of Champions) – un championnat qui visait à réunir les meilleurs pilotes du monde sur la piste, avec des voitures identiques – et limité à seulement 15 exemplaires, cette spectaculaire Porsche 911 RSR (châssis n ° 9114600100) a commencé par appartenir au Brésilien Emerson Fittipaldi.

Équipée d’un moteur de 3,0 litres développant 315 ch de puissance, cette Porsche 911 a fini par changer de mains à plusieurs reprises au cours des années suivantes et a participé à plusieurs compétitions organisées sur le sol nord-américain, dont la dernière était les 24 Heures de Daytona de 1978. .

Après cela, la 911 RSR a été achetée par Pablo Escobar et s’est dirigée vers la Colombie, où elle a été modifiée avec un kit carrosserie Porsche 935 et a participé à plusieurs courses avec Escobar au volant.

Après la campagne de Pablo Escobar en tant que pilote, cette Porsche 911 RSR a fini par être stockée dans un entrepôt jusqu’au jour du décès de son propriétaire, en décembre 1993.



Après plusieurs années oubliées, cette 911 a fini par retrouver sa gloire d’origine aux États-Unis, où elle a été restaurée «de fil en mèche» et a repris son aspect d’origine.

Maintenant, il est à la recherche d’un nouveau propriétaire et compte tenu de son histoire, il pourrait être vendu pour une fortune. Atlantis Motor Group, responsable de la vente, demande 2,2 millions de dollars, soit 1,8 million d’euros.

L’Atlantis Motor Group garantit que cette Porsche est accompagnée d’une documentation qui atteste de la véracité de l’ensemble de son parcours, mais les 362 km indiqués au compteur ne semblent pas être corrects. Cependant, il est indéniable que cette 911 RSR est un authentique «morceau» d’histoire.