La 1re niveleuse se dit choquée qu’Old Navy a répondu à une lettre sur les pantalons sans poche

Une première niveleuse de l’Arkansas qui a contacté Old Navy au sujet de leurs pantalons pour filles sans poche a déclaré AUJOURD’HUI jeudi qu’elle était surprise que l’entreprise lui ait contacté après leur avoir écrit une lettre.

«Je ne pensais pas qu’ils allaient me répondre parce que cela leur a pris du temps», a déclaré Kamryn Gardner, tout en notant qu’elle a besoin de poches pour garder ses mains au chaud et y mettre des choses.

«J’étais très excité. Dès notre retour de nos vacances de relâche, la boîte était là. Je pensais que c’était un cadeau d’anniversaire », a-t-elle ajouté.

La fillette de 7 ans est devenue virale cette semaine après avoir utilisé une mission scolaire pour contacter Old Navy pour leur demander de créer des jeans pour filles avec de vraies poches avant. Les parents de Kamryn disent qu’écrire cette lettre correspond à qui elle est en tant que personne.

«Nous sommes très fiers d’elle. C’est une personne persuasive », a déclaré son père, Brandon Gardner, AUJOURD’HUI. «Elle adore parler. Elle est toujours excitée et je pense que vous vivez cela pour la première fois, mais nous le savons tout le temps.

«Elle est très passionnée par l’apprentissage et elle a pris cela d’elle-même et nous sommes très fiers d’elle pour avoir utilisé sa voix et s’exprimer», a ajouté sa mère.

Gardner est en première année à l’école élémentaire Evening Star de Betnonville, Arkansas. Un message sur la page Facebook de l’école a attiré l’attention sur son histoire.

«Plus tôt cette année, la première année a travaillé sur la rédaction de lettres persuasives. Kamryn, dans la classe de Mme Jayne, a utilisé son expérience de classe avec une écriture persuasive lorsqu’elle a décidé qu’elle était fatiguée d’acheter des jeans pour fille à Old Navy avec de fausses poches », a déclaré le message Facebook.

«Elle a écrit une lettre à Old Navy et ils ont répondu! Non seulement ils lui ont répondu, mais ils lui ont envoyé 4 nouveaux jeans fille avec de VRAIES poches! L’équipe Old Navy Kids a remercié Kamryn pour ses commentaires alors qu’ils développaient un nouveau produit! Maintenant, c’est en utilisant votre voix! Bravo, Kamryn! «

«Cher Old Navy», a écrit Gardner dans sa lettre. «Je n’aime pas que les poches avant des jeans des filles soient fausses. Je veux des poches avant parce que je veux y mettre mes mains. J’aimerais aussi y mettre des choses. Envisageriez-vous de fabriquer des jeans pour filles avec des poches avant qui ne sont pas fausses. Merci d’avoir lu ma demande. »

La société a répondu avec quatre paires de jeans pour filles avec de vraies poches et une réponse personnalisée.

« Merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous écrire sur les poches sur les jeans des filles, » répondit Old Navy. «L’équipe produit Old Navy pour enfants apprécie vos informations. C’est un excellent retour pour nous alors que nous développons un nouveau produit. »

Alors, maintenant qu’elle a eu son jean, la seule question qui reste est de savoir quelle note Gardner a-t-il reçue? Nous parions sur un A.

