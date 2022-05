La 1ère bande-annonce de la préquelle de Supernatural The Winchesters est arrivée – avec Dean !

Pendant 15 saisons, Sam et Dean Winchester se sont rencontrés à Surnaturel sa mission familiale : sauver les gens du surnaturel. la séries a été un tel succès qu’un spin-off de The CW a été annoncé l’année dernière.

Maintenant la première bande-annonce de Préquelle Les Wincesters publié, qui mettait également en vedette Dean Jensen Ackles peut être vu et entendu.

De quoi s’agit-il exactement ?

L’histoire sera donc présenté et raconté par Dean. Il part à la recherche d’indices dans le passé, puisqu’il en savoir plus sur ses parents aimerais. C’est du moins ainsi que l’histoire de fond est présentée.

Une partie de l’histoire John (Jeffrey Dean Morgan) et Marie Winchester (Samantha Smith) nous l’avons déjà appris au cours de l’histoire de « Supernatural ». Mais comment ont-ils événements en détail arrivé?

Les Winchesters reprennent bien avant la naissance des frères. De retour de la guerre du Vietnam, Jean apprend son héritage comme « Hommes de Lettres » (Hommes de Lettres) et entre ainsi dans une sombre bataille. Au cours de celle-ci, il rencontre le jeune Chasseresse Mary Campbellqui vient de perdre un être cher et environ un Sortie de l’entreprise familiale pense. Jusqu’à ce que soudain son père disparaisse. Cela semble familier, n’est-ce pas?

Combien y a-t-il de « Supernatural » dans « The Winchesters » ?

Pour les inconditionnels, la vue du Le casting prend un certain temps pour s’y habituer au début être. Matt Cohen a joué le jeune John Winchester dans Supernatural. Drake Roger assume désormais ce rôle. Il en va de même pour Mary : Meg Donelly prend désormais le relais d’Amy Gumenik.

Que Jensen Ackles le rôle du narrateur perçoit s’est fait connaître il y a quelques mois et n’est donc pas une grande surprise. Lui et sa femme Daneel Ackles, qui ont déjà joué dans Supernatural, servent également de producteurs les séries. Il reste à voir à quelle fréquence Jensen Ackles apparaîtra visuellement.

Ce qui est certain, c’est qu’il reviendra excitant, émotif et mystérieux comme d’habitude ira. De plus, la bande-annonce promet quelques rires et une Retrouvailles avec d’anciennes connaissances – à un plus jeune âge, bien sûr.

On ne sait pas encore quand la série sera diffusée sur The CW. Cependant, il est probable qu’il soit en automne devrait être prêt – peut-être même aux alentours d’Halloween. Conviendrait. Dans ce pays il faudra attendre encore un peu pour le meilleur ou pour le pirecomme le passé l’a montré.