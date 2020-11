La 100e mission du Falcon 9 de SpaceX a été de mettre en orbite ce curieux satellite en forme de «maison»

Le niveau des océans augmente inexorablement avec le changement climatique et nous avons de plus en plus de données et de preuves que des populations sont même menacées. Ainsi, l’étude de cette croissance est de plus en plus importante et qu’elle se fait depuis l’espace, désormais avec plus d’attention à la Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich.

Cette mission fait partie du programme d’observation Copernicus de l’Union européenne. Plus précisément, Sentinel-6 sera en charge de la surveillance du niveau de la mer 95% de l’océan, en plus de fournir des informations atmosphériques pour pouvoir faire de meilleurs modèles climatiques.

Une sentinelle plus avancée pour voir avec précision comment les océans se développent

Samedi dernier à 17h17 UTC une fusée Falcon 9 a soulevé cette charge dans l’espace, qui a une curieuse forme de « petite maison » et que nous avons vu être éjectée dans l’espace par la même fusée le 21 novembre. C’était aussi mission numéro cent de Falcon 9, comme indiqué à Naukas (et la 66ème fois que des parties de celui-ci ont été récupérées).

Comme l’explique la NASA, Sentinel 6 Michael Freilich porte le nom du directeur aujourd’hui disparu de la Division des sciences de la Terre de l’agence spatiale nord-américaine, qui a dirigé les observations depuis l’espace qui en ont été faites. Selon Josef Aschbacher, directeur des programmes d’observation de la Terre de l’ESA, il a joué un rôle clé dans la promotion de l’étude des océans en relation avec le changement climatique au niveau mondial puisque «l’élévation du niveau de la mer ne connaît pas de frontières».

le design original Sentinel 6 Cela tient à la spécificité de sa tâche, notamment à devoir pointer constamment vers la partie Terre de ses instruments. Le « toit à pignon » est formé par les panneaux solaires, qui ne sont pas dans deux bras sur les côtés comme on le voit habituellement, et de leur emplacement à une orbite de 1336 kilomètres de hauteur et 66 degrés d’inclinaison, vous pouvez mesurer le niveau de la mer en 95% de celui-ci tous les dix jours.

Pour cette mission, Sentinel 6 utilisera l’altimètre radar à synthèse d’ouverture qui intègre, Poseidon 4 (construit par l’ESA). Cet instrument mesurera l’altitude en utilisant deux fréquences, de sorte que les interférences causées par l’ionosphère terrestre puissent être corrigées.

L’ionosphère n’est pas la seule de notre atmosphère à rendre cette étude difficile, il y a aussi de la vapeur d’eau. C’est pourquoi il intègre également un radiomètre à micro-ondes (Radiomètre à micro-ondes avancé – Qualité du climat, AMR-C) pour enregistrer les mesures du retard que la vapeur supposerait dans les impulsions des radas, et qui représente l’une des principales améliorations par rapport aux satellites précédents avec le rétroréflecteur laser (LRA, pour essayer de corriger l’incertitude dans le Position sentinelle 6).

Bien que cela puisse sembler une maison à partir d’une histoire, ce satellite n’est pas petit et pèse 1 192. Il a la capacité de stocker jusqu’à 496 Gbits de données et pourra transmettre environ 1 200 Gbits par jour pendant (environ) sept ans.

Mieux connaître les dégâts que nous avons causés (et faisons)

Nous avons déjà dit que le changement climatique n’était pas une question d’avenir, mais plutôt quelque chose de très présent. Cela provoque un dégel de plus en plus accéléré et évident, et comme nous l’avons déjà dit[enparlantdeceàquoiressemblentlesévénementsmétéorologiquesextrêmesdepuisl’espace[(https://wwwxatakacom/espacio/supertifones-olas-calor-incendies-extrêmes-dévastateurs-comme-l’air-espace-climat-extrême-qui-souffre-la-terre)l’idéeaveccesmissionsestdecontribueràanticiperdanslamesuredupossiblecequiestàveniraveclesprédictionset[alhablardecómosevenloseventosdelclimaextremodesdeelespacio[(https://wwwxatakacom/espacio/supertifones-olas-calor-extremas-devastadores-incendios-asi-se-ve-espacio-clima-extremo-que-sufre-tierra)laideaconestasmisionesescontribuiraanticiparenlamedidadeloposibleloqueestáporllegarconlasprediccionesyque ce sont de plus en plus exactes.

Des entreprises de différents pays et continents ont participé à cette mission, d’Airbus pour la construction aux agences spatiales européennes et américaines, en plus de la NOAA (L’administration nationale des océans et de l’atmosphère). Dans environ cinq ans, d’ici 2025, l’UE s’attend à pouvoir lancer un jumeau depuis Sentinel 6Par conséquent, ce premier satellite est connu sous le nom de Sentinel 6A et le suivant est Sentinel 6B.

Image | POT